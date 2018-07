Nghệ An: Mưa lớn, ngập lụt, dân vớt rau bỏ đi, ở chợ giá đắt gấp 3

(Dân Việt) Sau bão số 3 các vựa rau lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu, hư hỏng nặng. Nguồn rau xanh cung cấp cho người dân trở nên khan hiếm, giá cả tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Nhà nông rưng rưng nhìn vườn rau ngập trắng.

Mưa lớn trước và sau bão số 3 khiến hàng ngàn ha diện tích hoa màu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương…(tỉnh Nghệ An) ngập úng, thiệt hại nặng nề. Sau bão các mặt hàng rau xanh tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Hàng ngàn ha hoa màu trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập úng, hư hỏng nặng. Ảnh: MH

Bà Nguyễn Thị Bình (người trồng rau ở huyện Nghi Lộc) chia sẻ: “Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, đang nắng nóng, ruộng đồng nứt nẻ, người khô héo. Bỗng mưa cả tuần, đồng ruộng lại biến thành biển nước, hoa màu ngập úng. Gia đình tôi trồng mấy sào rau bị ngập hết hư hỏng”.

Còn anh Trần Văn Hùng (ở huyện Diễn Châu) buồn bã nói: “Không chỉ gia đình tôi mà các hộ dân khác đứng ngồi không yên. Bao nhiêu tiền bạc, công sức đổ vào ruộng rau chờ ngày thu hoạch, mưa lũ, ngập hết. Đến lúc nước rút rau thối, hư hỏng hết rồi. Tính sơ sơ, vụ rau năm nay cả vốn lẫn lãi cũng mất mấy chục triệu đồng”.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho người trồng rau. Ảnh: MH

“Nghề trồng rau cũng khá vất vả, bỏ công sức chăn bón, tưới tiêu. Nếu thời tiết không ủng hộ coi như trắng tay, cây rau chỉ ngập nước vài tiếng đồng hồ là vứt bỏ hết. Giờ rau xanh lên giá lại không có rau mà bán”-ông Nguyễn Thế Minh ở xã Hưng Đông huyện Hưng Nguyên cho biết.

Rau xanh đắt hơn...thịt

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh như: Chợ Vinh, chợ Quang Trung, chợ Cửa Nam, chợ Cửa Bắc, chợ Hưng Dũng…người mua rau đông hơn người bán, giá các loại rau, củ đều tăng gấp 2 - 3 lần so với trước đó, dặc biệt mặt hàng rau xanh khan hiếm, giá tăng đột biến.

Mưa lũ, đẩy giá rau trên địa bàn Nghệ An tăng gấp đôi, gấp ba. Ảnh: Lê Tập

Cụ thể, rau muống giá 7.000 – 10.000 đồng/bó; rau cải xanh 10.000 -15.000 đồng/bó; bí xanh 15.000 – 20.000 đồng/kg; bắp cải 15.000 - 20.000 đồng/kg; cà chua: 25.000 – 30.000 đồng/kg; hành lá 20.000 - 25.000 đồng/kg; rau quế, rau mùi tây 6.000 – 7.000/bó; rau ngót 7.000 – 8.000/bó…

Chị Trần Thị Mai (tiểu thương ở chợ Vinh) cho hay: “Mấy hôm nay, các cánh đồng rau ở các huyện đều ngập nước hết rồi, lượng rau xanh trở nên khan hiếm, phải tranh giành với các tiểu thương khác. Để có hàng để bán, chúng tôi phải dậy sớm đến các chợ đầu mối gom hàng”.

Sau bão số 3, rau xanh đắt hơn thịt. Ảnh: Lê Tập

Anh Lê Văn Hùng (ở TP.Vinh) cho biết: “Sau bão cái gì cũng tăng giá, đặc biệt rau xanh, đi chợ muộn là không có mà mua. Rau muống ngày thường mỗi bó 3.000 – 4.000 đồng/bó, nhưng hôm nay 7.000 – 10.000 đồng/bó. Rau xanh đắt hơn thịt”.

Toàn tỉnh Nghệ An có 4.590,3 ha rau và 2.420 ha đậu các loại, do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An nước ngập trắng đồng. Điều đáng nói, diện tích lúa hè thu, rau màu thiệt hại nặng nề, trong đó, huyện Nghi Lộc có trên 3.600 ha lúa, rau màu ngập sâu trong nước; huyện Diễn Châu hơn 50% diện tích lúa, rau, củ, quả ngập úng, hư hỏng nặng; Quỳnh Lưu khoảng có 1.819 ha lúa, 219 ha ngô, 723 ha rau màu các loại bị ngập úng; huyện Thanh Chương trên 1.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng…