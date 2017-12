Nghị lực phi thường của ông chủ trại chim bồ câu trắng

(Dân Việt) Sinh năm 1976, Nguyễn Bá Tâm từng làm Bí thư Chi đoàn và Phó Quản đốc của một phân xưởng khai thác tại Công ty CP Than Mạo Khê (TKV), nhưng rồi cuộc đời bỗng như “rơi tự do” với bao tai họa ập đến. Bằng nghị lực phi thường, vật lộn với khó khăn để vươn lên, chàng trai ấy đã làm nên điều kỳ diệu...

Bóng tối tuyệt vọng

Nguyễn Bá Tâm lớn lên rồi lập gia đình ở vùng than Mạo Khê, Đông Triều (Quảng Ninh). Vốn là người tháo vát, lại nhiệt tình trong công việc và hoạt động xã hội, Nguyễn Bá Tâm nhanh chóng được đề bạt làm Bí thư đoàn thanh niên, rồi Phó Quản đốc một phân xưởng của Công ty than Mạo Khê. Tưởng như cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi với đôi vợ chồng trẻ và một thiên thần nhỏ bé, nhưng rồi, tai họa bắt đầu giáng xuống.

Hiện sản phẩm của trang trại Quyết Tâm đã đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương.

“Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều tháng 11, năm 2007. Trong lúc lao động, tôi vô tình bị trượt chân ngã xuống. Vừa lúc ấy thì chiếc xe goòng lao tới...”, giọng trầm buồn, anh Tâm hồi tưởng lại.

Cú trượt ngã tưởng như đơn giản trong công trường khai thác than ấy, ai ngờ lại cướp đi của chàng trai vừa bước sang tuổi 32, tràn đầy sinh lực một phần chân phải. Trong khoảnh khắc, Tâm trở thành người tàn phế. “Bạn nghĩ xem, một thanh niên khoẻ mạnh, năng động, ấp ủ bao nhiêu hoài bão rồi tai nạn ập đến và thế là tan biến, tôi đã trở nên suy sụp thế nào?”, Tâm ngẩng mặt lên hỏi khách. Rồi anh lại tự trả lời: “Vâng, nếu chỉ nói là buồn thôi thì chưa đủ. Đã có lúc tôi thực sự chán chường”.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, Trang trại Quyết Tâm liên tục mở rộng quy mô.

Khi nỗi đau thể xác chưa kịp nguôi, thì nỗi đau tinh thần lại liên tiếp xô tới. Trong 2 năm liền sau đó, 2 người anh ruột của Tâm lần lượt lâm bệnh rồi chết. Đến năm thứ 3 thì vợ Tâm bỏ ra đi, để lại đứa con thơ dại cho người chồng tàn tật. Đỉnh điểm của khổ đau đôi khi lại biến con người trở nên trống rỗng. Tâm không khóc, cũng chẳng cười, ăn ngủ không giờ giấc. Trong một lần tuyệt vọng, anh như một người mộng du, tìm đến những viên thuốc ngủ...

Tâm ngồi trước mặt tôi, nét mặt còn thoáng buồn qua câu chuyện vừa kể, nhưng không làm giảm đi vẻ nghị lực. “Thay đổi. Phải thay đổi!”. Ý nghĩ ấy thôi thúc Tâm khi anh thoát chết sau lần tự tử hụt được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu. Chính ánh mắt thân thương của người mẹ già và cậu con trai bé bỏng bên giường bệnh đã cứu sống Tâm, đưa anh trở về với con người thật của mình.

Anh Nguyễn Bá Tâm luôn có mặt để chăm sóc chim bồ câu trong trang trại

Ánh sáng từ trang trại Quyết Tâm

Thấy vườn nhà mình rộng (trên 1.000m2), Tâm nảy sinh ý định chăn nuôi. 20 đôi chim bồ câu và gần 100 con gà, ngỗng, thỏ là vốn khởi nghiệp của Trang trại Gà chim sạch Quyết Tâm sau này. Bước đầu, với trên 1ha đất vườn, anh đầu tư nuôi thí điểm vài mô hình nhỏ, như: Chim bồ câu, gà đẻ, thỏ, ngỗng, thấy loài nào phát triển phù hợp thì đầu tư nuôi. Trong quá trình nuôi thử nghiệm, nhận thấy nuôi chim bồ câu có nhiều thuận lợi hơn so với nhiều loài khác, mất ít công chăm sóc, đầu ra lại ổn định, ít bệnh tật, lợi nhuận cao nên anh Tâm đã đầu tư nuôi bồ câu.

Từ khu Vĩnh Lập, Mạo Khê (Đông Triều), Nguyễn Bá Tâm một mình rong ruổi trên chiếc xe máy, đi khắp các tỉnh thành, cứ nơi nào nghe nói có trang trại nuôi bồ câu lớn là anh lại tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Tại Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương (Hà Nội), Nguyễn Bá Tâm được các chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi giúp đỡ, hỗ trợ hết sức nhiệt tình. Đặc biệt, anh đã chủ động tìm đến tiến sỹ Trần Công Xuân – Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam – và được ông tận tình hướng dẫn cách thức nuôi chim.

Anh Nguyễn Bá Tâm đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ Trang trại Quyết Tâm.

Sau khi nắm được kỹ thuật và kinh nghiệm, năm 2010 anh nuôi 100 đôi chim bồ câu ta. Cứ 100 đôi chim đẻ, trừ chi phí mỗi tháng anh lãi được 5 triệu đồng. Đến năm 2011, Tâm quyết định cầm sổ đỏ ngân hàng, vay mượn thêm họ hàng, bạn bè để đầu tư nuôi 600 đôi chim bồ câu ta và Pháp.

Anh Tâm cho biết, chim bồ câu ta có cân nặng từ 3-5 lạng, thời gian nuôi quay vòng nhanh, nuôi chỉ khoảng 4-5 tháng là chim bắt đầu đẻ, trung bình một năm chim bồ câu ta đẻ được khoảng 12 lứa; còn chim bồ câu Pháp cách nuôi cũng tương tự, nhưng đẻ thưa hơn, khoảng 9 lứa/năm, nhưng đặc tính của chim bồ câu Pháp có cân nặng từ 5-9 lạng/con. Thức ăn loài chim bồ câu thích nhất là gạo nứt, ngô hạt, đậu xanh, phải cho ăn thường xuyên để đảm bảo độ dinh dưỡng và sức đề kháng cho chim.

Ông chủ thật thà trọng chữ tín

Khi có giấy phép hoạt động trang trại vào năm 2011, Tâm thuê thêm hơn 2ha đất đồi, vừa chăn nuôi vừa trồng trọt. Anh mở rộng nuôi trên 1.000 vịt trời, cùng nhiều loại gà quý hiếm như gà thuốc, gà tre, gà chọi, nhưng hướng phát triển chính vẫn là chim bồ câu. Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, anh Tâm nuôi chim theo 3 cách: nuôi chuồng lồng, nuôi quây nhà lưới và nuôi thả tự do. Riêng nuôi chuồng lồng chỉ thích hợp với bồ câu Pháp, để tránh dịch bệnh do thời tiết. Còn chim bồ câu ta nuôi thả tự do và nuôi quây nhà lưới để tạo cho chim tự do sinh sản. Để đảm bảo chim phát triển tốt, anh đã đầu tư hệ thống chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, quét dọn thường xuyên, tiêm thuốc phòng bệnh định kỳ cho chim để phòng trừ dịch bệnh.

Vừa nuôi vừa làm dịch vụ thịt chim, vịt, gà giao sản phẩm đến tận các nhà hàng, khách sạn, trung bình một tháng anh cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 con chim bồ câu thịt và gà, vịt các loại. Sản phẩm của Trang trại Quyết Tâm ban đầu được biết tới ở Đông Triều, rồi dần lan đi các nơi, tới các địa phương lân cận như Hạ Long, Bắc Ninh, Hà Nội... Nhiều chủ nhà hàng đặt niềm tin không chỉ vì sản phẩm tươi, sạch, ngon của trang trại, mà còn ở ông chủ Nguyễn Bá Tâm thật thà, nhiệt thành và luôn coi trọng chữ tín.

Dẫn tôi đi thăm trang trại, Nguyễn Bá Tâm không giấu tự hào: “Nếu có sự so sánh, bạn sẽ thấy trang trại này có nhiều điểm khác biệt. Riêng hệ thống ăn, uống cho gia cầm hoàn toàn tự động, do chính tôi thiết kế”. Hỏi thêm mới biết, sản phẩm “Máng ăn thông minh cho gia cầm” do hội viên Nguyễn Bá Tâm (chi hội nông dân Vĩnh Lập, Mạo Khê, Đông Triều) sáng chế, vừa được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đăng ký dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 14, do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Theo anh Tâm, đây là sản phẩm đã được anh áp dụng tại trang trại của mình, cho hiệu quả rất tốt...

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến Tâm đặt hàng. Bây giờ, khi đã là ông chủ của một thương hiệu khá nổi tiếng: Trang trại gà, chim sạch Quyết Tâm (đã đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương), anh vẫn giữ vẻ giản dị, khiêm nhường, từ tốn, đặc biệt khi nói chuyện với khách hàng. Từ một người tàn tật, hoàn cảnh khó khăn, anh Nguyễn Bá Tâm đã xây dựng lên một cơ ngơi bằng chính nghị lực và ý chí quyết tâm của mình.