Người dân tíu tít đến mua rau, thịt sạch ở Thành ủy Hà Nội

(Dân Việt) Sáng nay (ngày 21/12), tại Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP.Hà Nội năm 2018. Điều đáng chú ý là ngay tại sân Thành ủy có hơn 40 gian hàng trưng bày các loại nông sản đặc sản của 21 tỉnh thành, thu hút đông đảo người dân đến thăm quan, mua sắm.

Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, UBND TP.Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội cùng thăm gian hàng giới thiệu các sản phẩm gạo sạch, gạo đặc sản của Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh (Hà Nội). Ảnh: T.T

Trước khi diễn ra Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT TP.Hà Nội đã cùng đại diện Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố và đông đảo đại biểu đi tham quan các gian hàng nông sản trưng bày ngay tại sân Thành ủy.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh (bên phải ảnh) cùng ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội cùng đánh giá các cơ sở sản xuất đã có nhiều nỗ lực duy trì quy trình sản xuất an toàn, thực hiện tốt các khâu sơ chế, đóng gói, dán nhãn mác đầy đủ cho rau củ an toàn. Ảnh: T.T

Được biết, đây cũng là hoạt động bên lề và được duy trì thường xuyên mỗi khi Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động liên quan đến chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố. Lần này, hội nghị thu hút 40 gian hàng của 21 tỉnh, thành tham gia, với gần 4.000 sản phẩm rau củ quả, chăn nuôi và sản phẩm chế biến.

Điều đặc biệt ở mỗi gian hàng là toàn bộ sản phẩm đều được đóng gói trong bao bì có nhãn mác ghi rõ địa chỉ xuất xứ, tên đơn vị sản xuất và được dán tem truy xuất.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tham quan gian hàng

Anh Lê Văn Sao – Phó Giám đốc HTX sản xuất rau quả an toàn Ngọc Bộ (xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên) hồ hởi cho biết: HTX chúng tôi bán buôn, bán lẻ các loại giống hoa, quả, rau an toàn các loại nhưng lần này chủ yếu giới thiệu sản phẩm cam Vinh và bưởi Diễn. 2 loại trái cây này được trồng ở đất Văn Giang nhưng cho chất lượng rất tốt, cam mọng nước, bưởi ngọt không kém gì cây được trồng ở chính gốc.

“Sản phẩm chủ yếu mang tới hội nghị để trưng bày, nhưng chỉ trong buổi sáng chúng tôi đã bán hết không còn quả nào” – ông Sao vui vẻ nói.

Anh Lê Văn Sao - Phó Giám đốc HTX sản xuất rau quả an toàn Ngọc Bộ (xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, từ khi thực hiện sản xuất an toàn, dán tem truy xuất, sản phẩm của HTX đã được tiêu thụ trong một số siêu thị ở Hà Nội, giá bán cam hiện đạt 50.000 đồng/kg, bưởi Diễn 50.000 đồng/quả. Ảnh: M.H

Một số sản phẩm rau quả an toàn của tỉnh Quảng Ninh

Tương tự, chị Thu Hồng, chủ cửa hàng đặc sản Sơn La ở phường Tô Hiệu, TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết: Các mặt hàng chủ lực của chúng tôi là thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, mật ong rừng, các loại hạt gia vị đặc trưng núi rừng Tây Bắc như mắc khén, hạt dổi… Không chỉ tích cực mang sản phẩm giới thiệu tại hội nghị mà chúng tôi còn có gian hàng mở cửa hàng ngày tại Trung tâm triển lãm nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Các đặc sản của tỉnh Sơn La đã được người tiêu dùng Thủ đô biết đến và tin tưởng nên bán rất chạy.

Chị Hồng cho biết, hạt dổi đóng gói có giá 3 triệu đồng/kg, hạt mắc khén 400.000 đồng/kg nhưng khách hàng rất ưa thích vì những loại hạt này thơm nức mũi, rất thích hợp chế biến các món ăn và làm gia vị chấm. Ảnh: M.H

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, thực hiện Quyết định 1791/QĐ-BNN-QLCL của Bộ NN&PTNT về ban hành chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho TP.Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch 06 ngày 15/1/2018 về chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP.Hà Nội năm 2018.

Đại diện gian hàng của tỉnh Bắc Kạn nhiệt tình giới thiệu sản phẩm bí xanh thơm. Ảnh: M.H

Theo đó, trong năm 2018 Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với 21 tỉnh, TP trong Ban điều phối Chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP.Hà Nội tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất, quản lí chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản. Cụ thể, các đơn vị đã xây dựng và phát triển được 543 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 166 chuỗi, đạt tỉ lệ 44% so với năm 2017.

Trong đó có 198 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ NN&PTNT. Riêng TP.Hà Nội duy trì và phát triển 121 chuỗi, trong đó có 52 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 69 chuỗi có nguồn gốc thực vật.

Rất đông khách thăm quan đến tìm hiểu và mua sản phẩm nông sản đặc sản của các địa phương. Ảnh: M.H

Năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản Hà Nội và các tỉnh đã phối hợp đánh giá, phân loại và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở, địa điểm kinh doanh, phân phối các sản phẩm nông lâm thủy sản cung cấp cho Hà Nội để đưa về Thủ đô tiêu thụ.