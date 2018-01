Nhà máy chậm mua, hàng nghìn ha mía Trà Vinh sắp biến thành... củi!

Cây mía chậm thu hoạch tại Trà Vinh càng ngày càng bị khô khiến năng suất, chất lượng đường giảm dần.

Nông dân thu hoạch mía với tâm trạng phập phồng vì mía đã chín rục, trong khi nhà máy thì không chịu hoạt động.

Gần 2 tháng nay người trồng mía ở Trà Vinh như ngồi trên đống lửa vì mía đã chín rục ngoài đồng mà nhà máy cứ ì ạch, sửa chữa nâng cấp không chịu hoạt động. Nhiều người nóng lòng tự đốn mía mang đi tỉnh ngoài tiêu thụ nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, hàng ngàn ha mía của tỉnh Trà Vinh hoàn toàn biến thành củi khô.

Cây mía chậm thu hoạch tại Trà Vinh càng ngày càng bị khô, năng suất, chất lượng giảm dần, không thể chờ đợi nhà máy đến thu mua, ông Thạch Văn Sol ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú quyết định thu hoạch gần chục công mía và thuê ghe vận chuyển đến tỉnh Sóc Trăng tiêu thụ. Vận chuyển đường dài phí tăng cao, chữ đường sụt giảm nên cách làm này cũng không giúp ông Sol thoát khỏi cảnh thua lỗ.

“Mía đã quá tuổi 2 tháng nhưng nhà máy đường không chịu khởi động và thu mua cho bà con nông dân. Nóng ruột quá tôi đón mang qua Sóc Trăng bán nhưng lại bị áp giá, hạ chữ lượng đường khiến mỗi công mía bị lỗ hơn 1 triệu đồng”, ông Sol bày tỏ.

Còn ông Kim Hùng cũng ở xã Lưu Nghiệp Anh cho biết, gia đình có 12 công mía, hiện mía đã trổ cờ trắng đồng, phần lớn ruột đã bọng và sơ. Thấy vậy ông kêu thương lái bán với giá 50 triệu đồng, rẻ hơn 1/2 so với giá mía của các tỉnh lân cận nhưng chẳng thấy thương lái đến mua.

Tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh trọng điểm mía khu vực ĐBSCL, với gần 6.000ha của hơn 5.000 hộ dân chuyên sống bằng nghề trồng mía. Hàng năm, bước vào tháng 10, người dân bắt đầu thu hoạch, tập trung cao điểm nhất vào tháng 11 đến tháng 12 là kết thúc niên vụ trồng mía. Tuy nhiên, năm nay đến thời điểm này, gần như toàn bộ diện tích mía của tỉnh vẫn không thu hoạch được.

Nhà máy đường Trà Vinh vẫn nằm im chưa đưa vào hoạt động.

Giải thích về việc chậm trễ đưa nhà máy vào hoạt động, ông Trần Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Trà Vinh cho rằng, từ tháng 6/2017, công ty tiến hành cải tạo,nâng công suất nhà máy lên 4.000 tấn mía/ngày.

Do quá trình thi công cải tạo, nâng cấp gặp trở ngại về thời tiết, kỹ thuật nên tiến độ hoàn thành bị chậm so với kế hoạch. Cụ thể hiện nay, 2 máy phát điện mới không đạt về chỉ số an toàn kỹ thuật, vẫn còn tiếp tục sửa chữa. Vì vậy, công ty không dám chắc về thời gian nhà máy sẽ đi vào hoạt động khi nào.

Nhà máy năm nay nâng công suất để sản thu hẹp ngày sản xuất, giúp mía của bà con trong tỉnh đạt được chất lượng tốt và nhà máy sẽ mua hết vùng mía của toàn tỉnh Trà Vinh. Trước đây nhà máy dự định hoạt động trong tháng 12 nhưng việc bảo dưỡng không đúng tiến độ. Hiện nay việc nâng công suất cơ bản đã xong, một số mía được bà con chuyển sang nhà máy bên Sóc Trăng tiêu thụ”, ông Hiền cho biết.

Theo những người nông dân trồng mía, lý do nhà máy đường chưa hoạt động mà đại diện Công ty CP Mía đường Trà Vinh đưa ra không thuyết phục. Bởi lẽ, với công suất hoạt động của nhà máy mía đường tại thời điểm năm 2016, tổng lượng mía của cả tỉnh Trà Vinh vẫn chưa đáp ứng đủ so với công suất nhà máy.

Nông dân đặt câu hỏi, phải chăng vì giá đường thị trường hiện đang giảm thấp chưa tới 12.000 đồng/kg, hay vì một nguyên nhân nào khác nên Công ty CP Mía đường Trà Vinh không muốn đi vào hoạt động, để mặc mía của nông dân biến thành củi khô ngoài đồng?