Nhà nông hưởng lợi nhờ “ông Gúc Gồ”

(Dân Việt) Sáng 18.1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội thảo đánh giá dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên Hội NDVN” sau 1 năm triển khai tới ND. Dự án do Tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới Google tài trợ.

Hiệu quả sản xuất cải thiện rõ

Là một trong những ND được hưởng lợi từ dự án, được tập huấn tiếp cận Internet, ông Sơn Ngọc Xuân (64 tuổi), dân tộc Khmer - Chủ nhiệm CLB Nông dân với công nghệ thông tin (CNTT) ở ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phấn khởi chia sẻ những thay đổi tích cực trong sản xuất nông nghiệp: “Trong thời đại công nghệ phát triển rầm rộ, ND chúng tôi cũng muốn chủ động học hỏi, tự tìm kiếm, nắm bắt thông tin về sản xuất, kỹ thuật, thị trường giá cả, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và ai giúp đỡ. Vì thế, khi được tham gia lớp tập huấn Internet do Hội ND tổ chức chúng tôi rất háo hức, phấn khởi…”.

Nhiều nông dân đã áp dụng khoa học, CNTT vào sản xuất nông nghiệp và có thu nhập cao. Ảnh: T.L.

"Năm 2018, T.Ư Hội ND và Hội ND các tỉnh, thành phố vùng dự án sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả của các CLB ND với CNTT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT xây dựng các trang thông tin chuyên về nông nghiệp để phục vụ bà con ND...”. Ông Nguyễn Xuân Định

Ông Sơn Ngọc Xuân cho biết, hiện gia đình ông đang nuôi 2ha tôm và ông dùng điện thoại thông minh từ lâu nhưng chỉ biết mỗi nghe và gọi, chưa biết truy cập Intrernet từ điện thoại để tìm kiếm thông tin. Sau lớp tập huấn, ngoài kỹ năng soạn thảo văn bản, gửi email, ông Sơn còn biết truy cập Internet để tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh nuôi tôm hiệu quả.

“Tác dụng của việc có được thông tin kỹ thuật, kinh nghiệm thông qua truy cập Internet thấy rõ. Nếu như các năm trước năng suất nuôi tôm chỉ đạt 1 tấn/ha, thì năm nay nhờ biết cách truy cập thông tin trên mạng để tìm hiểu và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, năng suất đạt 1,5 tấn/ha. Sáng nào tôi cũng dùng điện thoại vào mạng xem tình hình thời tiết vùng miền, giá cả nông sản, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp rồi phổ biến cho bà con trong ấp cùng biết… Các ND lớn tuổi như tôi ai cũng thích thú, cảm thấy như mình đang được đi học, mà là chúng tôi tự giác học, chứ chả phải ai đôn đốc…” - ông Xuân chia sẻ.

Ông Xuân là một trong những ND đầu tiên được hưởng lợi từ dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên Hội NDVN” do Google phối hợp với T.Ư Hội NDVN tổ chức.

Trước đó, ngày 26.5.2017, tại hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên Hội NDVN", Tập đoàn Công nghệ Google chính thức công bố hoạt động hỗ trợ Hội NDVN tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số thiết yếu cho hơn 30.000 ND ở 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong 3 năm. Cán bộ, hội viên, ND của 9 tỉnh, thành phố được hưởng lợi từ dự án gồm có Lai Châu, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bạc Liêu.

Gần 1.800 nông dân tiếp cận Internet

Năm 2017, dự án đã tổ chức 70 khóa tập huấn cho 1.796 cán bộ, hội viên, ND; thành lập 66 CLB ngoại tuyến và 63 CLB trực tuyến với hơn 1.500 thành viên.

Theo báo báo của Ban quản lý dự án, trong năm 2017, dự án được thực hiện trong 6 tháng với 3 hợp phần. Cụ thể, hợp phần thứ nhất về tập huấn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và truy cập Internet cho cán bộ, hội viên, ND, đã tổ chức được 70 khóa tập huấn cho 1.796 cán bộ, hội viên, ND tại xã, phường, thị trấn. Hợp phần thứ 2 là thành lập và duy trì 66 CLB ngoại tuyến và 63 CLB trực tuyến với tổng số hơn 1.500 thành viên là cán bộ, hội viên, ND tham gia. Hợp phần thứ 3 là tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp thành công có tác động việc áp dụng khoa học, CNTT, ứng dụng những kinh nghiệm, kỹ thuật học được trên Internet vào thực tiễn sản xuất.

“Qua 3 hợp phần, học viên được học cách sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và truy cập Internet thông qua các tin bài về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong sản xuất, kinh doanh; cập nhật các trang web về sản xuất nông nghiệp; chia sẻ những hình ảnh hướng dẫn ND về sử dụng máy tính, mạng Intenet lên nhóm các CLB ND với Intenet qua các mạng xã hội như facebook, zalo, hangouts...” - ông Nguyễn Xuân Định - Trưởng ban Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN cho hay.

Phát biểu tại hội thảo, bà Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang khẳng định những kết quả tích cực đạt được. Thực hiện dự án, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã khảo sát nhu cầu, thực tiễn của hội viên, ND các huyện, nhất là huyện khó khăn. Dự án thành công ở chỗ, mặc dù các lứa tuổi và trình độ ND khác nhau, nhưng sau khi được hướng dẫn sử dụng máy tính, điện thoại, bà con đã biết kết nối, cập nhật thông tin qua các trang web...

“Qua thực hiện dự án, Hội ND tỉnh đã xây dựng 8 CLB Nông dân với CNTT. Dự án này được lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao và yêu cầu Hội ND tỉnh lập kế hoạch để tỉnh cung cấp máy tính và hệ thống đường truyền mạng Internet…”- bà Leo Thị Lịch thông tin.