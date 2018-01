Nhà nông “phất lên” nhờ được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

(Dân Việt) Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều ND tỉnh Kiên Giang thực sự được trợ lực để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng.

Vốn về, vườn tiêu “mọc” lên

Qua 5 năm thực hiện đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Kiên Giang, ngân sách tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã cấp bổ sung cho quỹ tổng cộng 15,9 tỷ đồng. Trong số này, Quỹ HTND cấp tỉnh được ngân sách tỉnh cấp bổ sung gần 14,7 tỷ đồng, Quỹ HTND 7 huyện, thị, thành phố được ngân sách cùng cấp bổ sung gần 1,2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ HTND Kiên Giang là 38,2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do T.Ư Hội NDVN ủy thác là 8,9 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn cấp tỉnh, huyện. Doanh số cho vay xoay vòng của Quỹ HTND các cấp đạt 71,4 tỷ đồng với 9.665 lượt hộ vay.

Nhờ vay được vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang vươn lên khấm khá. Ảnh: C.L

"Phấn đấu đến năm 2020 có 15/15 huyện, thị xã, thành phố có Quỹ HTND, mỗi Quỹ HTND cấp huyện có từ 3-5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND, tập trung xây dựng mô hình sử dụng vốn hiệu quả…”. Ông Mai Anh Nhịn

Theo Hội ND tỉnh Kiên Giang, Quỹ HTND hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Thông qua hoạt động của các dự án vay vốn Quỹ HTND, hội viên, ND có điều kiện phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, dần hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung.

HTX Nguyên Tiêu (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) có gần 60 thành viên. HTX đang canh tác khoảng 20ha cây hồ tiêu, bình quân lợi nhuận đạt 450 triệu đồng/ha/năm. Năm 2014, Quỹ HTND tỉnh Kiên Giang giải ngân cho vay 300 triệu đồng để 21 thành viên của HTX thêm vốn cải tạo vườn tạp, ruộng lúa kém hiệu quả sang canh tác hồ tiêu. Từ đó, nhiều vườn tiêu mới được hình thành. Một số hộ khó khăn nhờ trồng tiêu mà có lợi nhuận từ 10-20 triệu đồng/công/năm. Những hộ có diện tích trồng tiêu nhiều, thu về từ 400-500 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, thông qua đồng vốn nguồn Quỹ HTND, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao và được nhân rộng, như: Mô hình nuôi bò lai Sind sinh sản ở xã Vĩnh Phú (Giang Thành), trồng rau an toàn ở phường An Bình và trồng hoa kiểng tại phường Vĩnh Hiệp (TP.Rạch Giá), trồng tiêu xã Cửa Cạn (Phú Quốc), nuôi cá lồng bè tại xã Hòn Nghệ (Kiên Lương)…

Hội ND được biết đến nhiều hơn

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Kiên Giang, việc hỗ trợ vốn Quỹ HTND cho các dự án sản xuất của hội viên, nông dân góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội ND, là động lực thu hút hội viên vào tổ chức hội. Nhiều cán bộ, nông dân biết đến hoạt động của Hội ND hơn thông qua Quỹ HTND.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2013-2017, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đánh giá cao vai trò của Hội ND các cấp trong việc thành lập và quản lý Quỹ HTND. Hoạt động và sự tăng trưởng của Quỹ HTND đã tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Ông Mai Anh Nhịn đề nghị thời gian tới các cấp Hội ND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động của Quỹ HTND để cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực. Hội ND cấp huyện, cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. n