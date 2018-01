Nhà vườn miền Tây tiết lộ hàng "độc" kiểng hình chó đón Tết

(Dân Việt) Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang tất bật chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018. Trong đó, nổi bật là kiểng hình con chó đang được các nhà vườn ráo riết chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.

Các loại trái cây tạo hình mới

Anh Trần Thanh Tiền (SN 1992, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán - 2018 tới sẽ xuất bán 50 cặp dưa lưới in chữ (mỗi trái đạt trọng lượng từ 1,3 - 1,5kg). Đây là sản phẩm vô cùng độc đáo, ở Việt Nam chưa ai làm nên trước khi “ra lò” đã được các siêu thị, cửa hàng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt mua trước.

Theo anh Tiền, sản phẩm dưa lưới “độc nhất vô nhị” của mình có các chữ như: Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, năm mới phát tài, phúc, lộc, thọ...Trong đó, có dạng 1 chữ hoặc 2 chữ trên cùng 1 trái.

“Tôi học ngành công nghệ sinh học ở Trường Đại học An Giang, sau khi tốt nghiệp, được trúng tuyển đi học tập tại Israel. Sau khóa học kéo dài hơn 11 tháng, tôi đã về quê xây dựng trang trại trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong quá trình đó, để nâng cao giá trị sản phẩm, tôi nghĩ ra cách in chữ lên trái dưa lưới” - anh Tiền chia sẻ.

Chăm sóc tắc kiểng hình con chó ở vườn của gia đình chị Lê Thị Phượng. H.X

Còn anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp Phú Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho hay, anh đang khẩn trương chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để xuất bán số lượng lớn sản phẩm mới của mình. “Tôi đang chuẩn bị xuất bán 3.000 trái dừa hồ lô chữ nổi "Tài", "Lộc". Sản phẩm này là sự kết hợp giữa dừa hồ lô được giới thiệu vào dịp Tết Nguyên đán - 2017 (có cải tiến về kỹ thuật, mẫu mã) với công nghệ in chữ nổi hiện đại. Khách hàng các nơi thích lắm nên đặt hàng liên tục” - anh Tâm nói.

Ngoài số lượng sản phẩm mới trên, anh Tâm cho biết, dịp tết tới đây còn tung ra thị trường 2.000 trái dừa in chữ thư pháp chìm. Sản phẩm này, anh làm theo đơn đặt hàng của khách. “Khách cần in chữ gì thì tôi làm chữ đó. Tuy nhiên, phần lớn khách thích chữ: Tài, lộc, chúc mừng, năm mới - anh Tâm chia sẻ.

Hiện nay, người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng đang chuẩn bị các sản phẩm “độc”, lạ để bán tết. Chị Nguyễn Thị Ướm - đại diện nhóm nông dân sản xuất đu đủ in chữ ở xã Phú Hữu - thông tin, năm nay nhóm của chị không phát triển sản phẩm mới mà tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng loại đu đủ in chữ năm trước.

Chị Ướm cho biết: “Tổng số đu đủ in chữ của chúng tôi làm năm nay là 500 trái. Điểm đặc biệt của sản phẩm là mẫu chữ thư pháp in trên trái sẽ đẹp hơn rất nhiều so với năm trước. Nhu cầu chưng tết của bà con đối với sản phẩm này cao nên chúng tôi rất mừng”.

Đa dạng tắc kiểng hình con chó

Để làm ra 1 chậu kiểng tắc hình con chó thì chi phí cũng khoảng 700.000 - 900.000 đồng, nếu một người làm thì mất khoảng nửa ngày. Tôi dự định bán ra với giá từ 1,1 - 4 triệu đồng/chậu”.

Anh Trần Văn Trưởng

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, người dân ở “vương quốc” hoa kiểng huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã chuẩn bị sẵn số lượng lớn tắc kiểng hình con chó. Số lượng sản phẩm này sẽ được bán tại chỗ hoặc được chở đi các chợ đầu mối trong những ngày cận tết.

Anh Trần Văn Trưởng (ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành) cho biết, gia đình anh đang sản xuất 150 chậu kiểng tắc hình con chó với đủ kiểu dáng, kích thước để bán cho khách hàng. Hiện sản phẩm “độc” của anh đã được khách hàng ở Hà Nội và Phú Quốc đặt hàng.

“Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất kiểng thú. Thông thường, để làm ra 1 chậu kiểng tắc hình con chó như thế này thì chi phí bỏ ra cũng khoảng 700.000 - 900.000 đồng, nếu một người làm thì mất khoảng nửa ngày. Tôi dự định bán ra với giá từ 1,1 - 4 triệu đồng/chậu” - anh Trưởng nói.

Còn chị Lê Thị Phượng (có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất kiểng thú ở huyện Chợ Lách) thì nói: “Năm nay tôi làm vài chục chậu tắc kiểng hình con chó. Theo đó, mỗi cặp to và đẹp nhất sẽ được bán với giá 12 triệu đồng, cặp nhỏ hơn là 8 triệu đồng. Tôi bán nhiều nơi lắm, ngoài các tỉnh miền Tây còn có TP.HCM, tỉnh Bình Dương”.

Ngoài kiểng thú, người dân huyện Chợ Lách còn sản xuất nhiều loại hoa kiểng khác như các loại cúc, vạn thọ, hoa treo giàn, mai vàng...

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện toàn huyện Chợ Lách có hơn 4.000 hộ dân tham gia sản xuất cây giống và hoa kiểng tập trung nhiều tại các xã: Vĩnh Thành, Tân Thiềng, Long Thới, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B…

Trong dịp Tết Mậu Tuất - 2018 tới, người dân chuẩn bị từ 8-9 triệu sản phẩm hoa kiểng đa chủng loại phục vụ thị trường.

Nhiều người dân cho biết, thời tiết năm nay tương đối ổn định, ít sâu bệnh nên các loại hoa phát triển bình thường, nông dân đang hy vọng bán được giá cao. Riêng mai vàng, phần lớn sản phẩm đã được thương lái ở miền Trung và miền Bắc tìm mua. So với năm trước, giá mai vàng tăng từ 30-40%.

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng NNPTNT huyện Chợ Lách - cho biết: “Tình hình sản xuất hoa kiểng năm nay tương đối thuận lợi. Riêng năm nay, kiểng mai vàng bán rất hút hàng. Toàn huyện sản xuất khoảng 1,8 triệu sản phẩm và đã được thương lái khắp nơi trong cả nước đặt mua khoảng 70%”.