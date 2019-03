Nhiều mô hình mới, cách làm hay để tăng quỹ hội

(Dân Việt) Thời gian qua, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, trong việc vận động, xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội để giúp hội viên, nông dân.

Mỗi địa phương một cách làm

Tân Yên là 1 trong những huyện đi đầu ở Bắc Giang trong việc xây dựng phát triển và đưa vào sử dụng quỹ hội hiệu quả. Ông Thân Đức Quỳnh - Chủ tịch Hội ND huyện cho biết: Với số lượng hơn 35.000 hội viên, Hội ND huyện chỉ đạo chi Hội cơ sở tập trung mọi nguồn lực xây dựng quỹ hội. Nhờ vậy hàng năm, nguồn quỹ hội các cấp trên địa bàn huyện đều tăng. Thời điểm này, các cấp Hội ND huyện Tân Yên đã xây dựng được quỹ hội đạt trên 7 tỷ đồng, bình quân đạt trên 200.000 đồng/hội viên.

Từ quỹ hội, nhiều hội viên, nông dân tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ vốn làm ăn. Ảnh: Thu Hà

Tại mỗi địa phương có cách làm sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực giúp hội viên sản xuất. Hội ND xã Lan Giới gắn công tác xây dựng quỹ vào việc bình xét danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi hằng năm; tuyên truyền trên đài phát thanh xã về mục đích, ý nghĩa của hoạt động này. “Thời điểm đầu năm, người dân thường nộp nhiều loại phí nên chúng tôi lựa chọn thời gian khoảng tháng 10 để phát động gây quỹ, tránh việc hội viên phải cùng lúc đóng nhiều khoản tiền. Với hơn 890 hội viên, Hội ND xã đã xây dựng được quỹ hội đạt trên 200 triệu đồng, bình quân đạt trên 230.000 đồng/hội viên” – ông Giáp Văn Tiền – Chủ tịch Hội ND xã Lan Giới cho biết.

Chăm lo đời sống cho hội viên

Tính đến nay, Bắc Giang có 100% cơ sở Hội, 2.409/2.409 chi Hội có quỹ hội. Tổng số quỹ hội đạt trên 41 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ quỹ do hội viên đóng góp đạt trên 80%. Bình quân quỹ hội đạt trên 160.000 đồng/hội viên, chi Hội cao nhất có quỹ đạt bình quân 1 triệu đồng/hội viên.

Ông Bùi Thế Chung – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết, nguồn xây dựng quỹ hiện nay có 3 nguồn chủ yếu: Một là, sự đóng góp trên cơ sở tự nguyện của nông dân khi tham gia tổ chức Hội với vai trò là hội viên. Mỗi hội viên khi được kết nạp vào tổ chức Hội, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình bằng việc đóng quỹ cho tổ chức Hội nơi trực tiếp kết nạp mình. Hai là, hội viên, nông dân nhận công trình phúc lợi công cộng của địa phương phát động, ủng hộ ngày công lao động để xây dựng quỹ hội. Ba là, từ các hoạt động dịch vụ, ủng hộ của các tổ chức, các nhân.

Nguồn quỹ Hội gia tăng đã tăng thêm số lượng hội viên nghèo được tiếp cận nguồn vốn, nông dân tin tưởng và tham gia tổ chức Hội ngày một tăng. Bình quân, mỗi năm các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang kết nạp tăng trên 6.000 hội viên, đưa tỷ lệ hội viên toàn tỉnh đạt gần 110% so với số hộ nông nghiệp. Tỷ lệ chi hội hoạt động vững mạnh và xuất sắc đạt trên 90%, không còn chi hội hoạt động yếu.

Cùng với việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý quỹ, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang còn tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng. Từ nguồn quỹ, các cơ sở và chi Hội đã duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động như phát động thi đua, sơ kết, tổng kết, mua báo và tài liệu phục vụ sinh hoạt chi hội, giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm...

“Đặc biệt, quỹ hội đã tạo nên chất keo gắn bó giữa hội viên và tổ chức Hội khi các chi Hội đã chủ động, làm tốt công tác chăm lo cho đời sống của hội viên. Đã có trên 11.000 lượt hội viên nông dân được thăm hỏi, trợ cấp khi gặp hoạn nạn, khó khăn đột xuất với tổng số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ, đạt thành tích cao trong học tập đều được chi hội thăm, tặng quà động viên, khích lệ; những hội viên khi qua đời được các cấp Hội thăm viếng đồng thời được chi trả chân quỹ cho gia đình” – ông Chung thông tin.

Theo ông Chung, để hội viên, ND tích cực đóng góp, các cơ sở và chi Hội còn tập trung tăng hiệu quả sử dụng vốn cho vay quỹ hội, ưu tiên cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Các cấp hội đã kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ vốn với tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển đổi nghề và dạy nghề... cho trên 5.000 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, có trên 1.000 hộ hội viên, nông dân nghèo được hỗ trợ vốn đã vươn lên thoát nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.