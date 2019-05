Nông dân “bắt tay” DN sản xuất rau an toàn theo chuỗi

(Dân Việt) Mô hình sản xuất rau an toàn của HTX Tứ Xã theo chuỗi đang là điểm sáng về kinh tế nông nghiệp của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. HTX đã giúp bà con nông dân thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, góp phần cải thiện thu nhập cho lao động nông thôn.

Là một xã thuần nông, ngoài cây trồng chính là lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực thì cây rau đang là cây phát triển kinh tế của người dân xã Tứ Xã có truyền thống sản xuất cây giống và trồng rau lâu năm.

Tứ Xã có lợi thế là vùng đồng bằng với quy mô đất trồng tập trung khoảng 20 ha, hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất được đầu tư tốt, giao thông thuận tiện và thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng ở các khu đô thị, cụm công nghiệp, tỉnh lân cận như Hà Nội, Vĩnh Phúc...

Khu vực trồng rau tập trung của HTX Tứ Xã chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV có trong danh mục cho phép và được kiểm soát thời gian phun thuốc trước khi thu hoạch.

Sau khi được UBND huyện Lâm Thao, UBND xã Tứ Xã quy hoạch vùng và cơ quan chức năng chứng thực đủ điều kiện vùng sản xuất rau an toàn. Các thủ tục pháp lý hỗ trợ thành lập hợp tác xã của các cơ quan quản lý nhà nước, Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã được thành lập vào tháng 12/2015.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (Giám đốc HTX rau an toàn Tứ Xã) cho biết: HTX có 57 thành viên hiện đang sản xuất rau an toàn trên diện tích 3,5 ha. Từ đầu năm 2016, Dự án VECO đã hỗ trợ 26 nông dân thiết lập và vận hành Hệ thống Cùng tham gia Đảm bảo Chất lượng Sản phẩm (Participatory Guarantee System - PGS) cho rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Basic GAP (phiên bản đơn giản của VietGAP).

Với các sản phẩm mặt hàng rau được sản xuất ra đảm bảo về mặt an toàn vệ sinh, chất lượng cũng như giá trị kinh tế sản xuất. HTX đã nắm bắt cơ hội sản xuất, kinh doanh phát triển chuỗi sản phẩm khi đã có đủ điều kiện. Mặc dù mới đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017, nhưng các sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã đã tạo được niềm tin của người tiêu dùng và các đơn vị tiêu thụ.

Đến nay, hợp tác xã đã liên kết được với 70 hộ sản xuất tham gia theo phương thức chuỗi liên kết. Cùng đó, tất cả các sản phẩm rau của hợp tác xã đều được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo các khâu từ sản xuất, sơ chế đến đóng gói bao bì, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngoài ra, nhằm thực hiện kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm, hợp tác xã đã ký kết cung cấp sản phẩm với 4 đơn vị tiêu thụ, chủ yếu là các hệ thống siêu thị, cửa hàng rau an toàn tại thành phố Việt Trì và Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa và sản phẩm được dán tem nhãn chứng nhận sản phẩm an toàn của HTX Tứ Xã. Hiện HTX đang thử nghiệm chuyển đổi việc gói rau bằng túi nilon sang lá chuối thân thiện với môi trường.

Hiện nay, HTX Tứ Xã có thể cung ứng khoảng 9 - 10 tấn rau/tháng trong vụ hè và 6 - 7 tấn/tháng khi vào vụ đông, sản phẩm rau được cung ứng cho thị trường của Phú Thọ, Hà Nội, Hoà Bình, Vĩnh Phúc,... Sản phẩm rau của HTX Tứ Xã đã được phòng thí nghiệm của VinEco (VinEco là một thành viên của VinGroup và đã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Công ty tiếp cận nông dân trên cả nước nhằm đảm bảo chất lượng rau quả bày bán trong mạng lưới siêu thị Vinmart. Năm 2016, VinEco đã ra lời kêu gọi hợp tác với các HTX sản xuất rau an toàn tại Việt Nam) kiểm chứng là an toàn.

Hợp đồng ký kết hợp tác giữa Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã với VinEco vào tháng 10/2016 để sản xuất và cung ứng các mặt hàng sản phẩm rau theo đơn hàng tiêu thụ vào siêu thị Vinmart.

Từ đó đến nay, HTX Tứ Xã đã và đang cung ứng nhiều chủng loại rau cho VinEco như: mùng tơi, mướp hương, mướp đắng, bầu, su su... Nhiều sản phẩm khác của HTX cũng đã vượt qua cuộc kiểm tra dư lượng chất hóa học như rau mùi (rau gia vị), lặc lày và hành lá.

Sản phẩm rau các loại được giao hàng diễn ra ba lần mỗi tuần với tổng khối lượng khoảng 300 kg rau các loại/mỗi chuyến. Hợp đồng này giúp thành viên HTX Tứ Xã bán được rau với giá cao gấp 1,5 - 3 lần so với giá ở chợ địa phương, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế của họ cũng như góp phần củng cố quá trình vận hành của HTX.

Sản xuất rau an toàn theo chuỗi giúp tăng sức cạnh tranh, tạo ra môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho nhiều lao động địa phương.

Theo anh Nghĩa, chìa khoá thành công của HTX Tứ Xã là sự thống nhất trong sản xuất, có kế hoạch thời vụ, chủng loại sản phẩm rau, kiểm tra giám sát qui trình sản xuất một cách chặt chẽ, cam kết quy trình sản xuất đến chất lượng sản phẩm khi xuất bán. Đặc biệt, mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm của HTX đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm rằng rau cung ứng cho thị trường đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm rau cung cấp vào siêu thị, cửa hàng được dán tem nhãn chứng nhận sản phẩm an toàn, có địa chỉ rõ ràng và có thể được truy xuất nguồn gốc sản phẩm... giúp người tiêu dùng dễ dàng giám sát chất lượng để lựa chọn sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, góp phần đảm bảo sinh kế và thu nhập cho nông dân.