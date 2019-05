Nông dân chủ động trồng cấy nhờ...phân bón trả chậm

(Dân Việt) Những năm qua các cấp Hội ND trong tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Điển hình là chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho nông dân, thực hiện bước đầu đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội ND tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn triển khai chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân. Theo đó, Hội ND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp cùng các cấp Hội ND trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu mua phân bón của hội viên nông dân...

Mô hình trồng ngô nếp sử dụng phân bón hình thức trả chậm của hội viên nông dân xã Bộc Bố (Pác Nặm). Ảnh: Ngọc Điềm

Sau 2 năm thực hiện chương trình, hội viên nông dân luôn thanh toán tiền đầy đủ cho Công ty theo hợp đồng, không có tình trạng hội viên nợ quá thời hạn. Vì vậy, lượng phân bón được tín chấp tăng theo từng năm. Năm 2017 các cấp Hội ND trong tỉnh đã liên kết cung ứng được 60,8 tấn phân bón, năm 2018 cung ứng được hơn 303 tấn phân bón các loại (tăng 242,2 tấn so với năm 2017). Riêng vụ xuân năm 2019 đã cung ứng được 245,22 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân để sản xuất.

Ông Lý Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND xã Cổ Linh (Pác Nặm) cho biết: “Thực hiện chương trình mua phân bón theo hình thức trả chậm, bà con nông dân được hưởng những lợi ích thiết thực. Đầu vụ, công ty chở phân bón đến tận xã cho người dân, do vậy nhiều hộ không phải đi vay lãi để mua phân bón như nhiều năm trước nữa. Vụ xuân vừa qua, Hội ND xã đã thực hiện việc cung ứng phân bón trả chậm tại 8/12 chi hội nông dân với số lượng hơn 40 tấn cho 196 hộ hội viên nông dân”.

Cùng với việc thực hiện chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm, các cấp Hội ND phối hợp Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn và ngành chuyên môn mở trên 900 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh..., đồng thời xây dựng mô hình, chuyển giao kỹ thuật về sử dụng phân bón đúng cách và hiệu quả cho trên 50 nghìn lượt hội viên. Quý I.2019 Hội ND tỉnh phối hợp với Công ty xây dựng mô hình trồng ngô nếp với diện tích 1ha, Công ty hỗ trợ 5 tạ phân bón NPK, 20kg giống ngô nếp cho 10 hộ hội viên nông dân xã Bộc Bố (Pác Nặm)...