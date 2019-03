Nông dân Cố đô xây dựng chuỗi nông sản sạch

(Dân Việt) Đề án "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” do Hội ND tỉnh Ninh Bình triển khai, đến nay đã được đông đảo nông dân tham gia hưởng ứng và trở thành phong trào lan tỏa khắp các xã, huyện trên địa bàn.

Nông dân tích cực tham gia

Là một trong những cơ sở đã cam kết tham gia mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” do Hội ND tỉnh, Hội ND TP.Ninh Bình triển khai, cơ sở sản xuất bún an toàn Tiến Thơm tại phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, TP.Ninh Bình đến nay đã thấy được nhiều lợi ích và có hiệu quả kinh tế cao hơn trước. Đặc biệt, cơ sở này cũng đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và Hội ND Ninh Bình tham quan, kiểm tra sản phẩm nông sản an toàn bày bán tại cửa hàng Minh Công ở Yên Mô (Ninh Bình). Ảnh: Trần Quang

"Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình, cửa hàng, sản phẩm, trong thời gian tới, Hội sẽ mở thêm 30 cửa hàng nông sản an toàn. Nâng tổng số lượng lên 40 cửa hàng trong cả giai đoạn 2016 - 2020 trên toàn địa bàn tỉnh. Đặc biệt, có thể sẽ mở thêm cửa hàng ở Hà Nội để giới thiệu sản phẩm đặc sản Ninh Bình đến khách hàng Thủ đô". Ông Đinh Hồng Thái

Từ một nông hộ nhỏ lẻ, sản xuất chủ yếu thủ công kết hợp với chăn nuôi dẫn đến năng suất chưa cao, lãi ít, doanh thu còn thấp, năm 2005 được sự hỗ trợ của Hội ND địa phương, gia đình ông Đàm Viết Tiến đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng để mua sắm hệ thống dây chuyền máy móc làm bún hiện đại.

“Ngày nay, với công nghệ máy móc hiện đại, người làm bún chỉ việc ngâm gạo rồi cho vào máy vừa xay bột vừa làm bún, công việc nhẹ nhàng, cần ít lao động hơn" - ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, dù máy móc mới có năng suất rất cao nhưng để làm ra được sản phẩm bún ngon đòi hỏi phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn gạo, ngâm gạo. Vậy nên, cơ sở của ông Tiến đã sáng tạo ra bí quyết ngâm gạo theo cách riêng, khi làm thành bún không bị vữa và không có mùi chua, sợi bún sản xuất ra đẹp và thơm ngon, có độ dai hơn đáp ứng với nhu cầu của khách hàng.

Hiện, trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Tiến sản xuất được 4 tạ bún, tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài thành phố với giá thành 6.500 - 7.000 đồng/kg. Trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình ông thu 100 triệu đồng.

Bên cạnh việc làm giàu cho mình, ông Tiến còn tích cực vận động các hộ nông dân sản xuất bún trên địa bàn tham gia thành lập tổ hợp tác “Sản xuất bún bánh an toàn” với 8 thành viên để cùng nhau trao đổi chia sẻ, kinh nghiệm sản xuất bún đảm bảo an toàn góp phần tạo sức lan tỏa niềm tin về thực phẩm sạch đến người tiêu dùng.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Cùng với mô hình sản xuất bún an toàn của ông Tiến, tỉnh Ninh Bình cũng đang nổi lên nhiều mô hình khác như cơ sở sản xuất bún Thiện Oanh (TP.Ninh Bình), cơ sở sản xuất mắm tép Bà Thiều (Gia Viễn)...

Bên cạnh việc nhân rộng mô hình sản xuất an toàn, Hội ND tỉnh Ninh Bình cũng tích cực phối hợp với các cấp hội trên địa bàn liên tiếp mở thêm các cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh. Đáng mừng hơn cả, những cửa hàng này đã có mặt ở các xã thay vì chỉ nằm ở trung tâm các huyện như những cửa hàng nông sản sạch trước đây. Điều này thể hiện sự mạnh dạn, thậm chí có phần mạo hiểm của Hội ND cũng như các chủ cửa hàng, bởi thị trường tiêu thụ ở vùng nông thôn vẫn được coi là “yếu hơn” khu trung tâm.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND Ninh Bình cho biết, sau thời gian triển khai đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016-2020”, toàn tỉnh đã có 9 cửa hàng nông sản an toàn cấp tỉnh và 2 cửa hàng nông sản an toàn cấp huyện; 458 mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, trong đó có 22 mô hình cấp tỉnh, 43 mô hình cấp huyện, thành phố.

"Từ việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản an toàn, chúng tôi rất kỳ vọng sẽ đem nông sản sạch đến cho bà con ở các vùng quê, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn" - ông Thái khẳng định.