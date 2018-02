Nông dân còn lơ là xây dựng thương hiệu nông sản

Tại hội nghị giao ban Hội ND vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Nam diễn ra tại Long An ngày 1.2, nhiều đại biểu nhận định, thời gian qua, thông qua việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), Hội ND đã phát huy vai trò với việc giúp nông dân bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong sản xuất NNCNC. Nhiều mô hình sản xuất NNCNC, theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường, tạo dựng thương hiệu nông sản cho địa phương đã hình thành. Nông dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị và ứng dụng KHKT vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm sạch. Để nông sản tiêu thụ ổn định, có giá trị gia tăng cao thì việc nông dân chú ý xây dựng thương hiệu nông sản rất quan trọng. Ảnh: Nguyên Vỹ Tuy nhiên, ông Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho rằng, mặc dù vậy sản xuất NNCNC vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu tính ổn định, thiếu liên kết, đầu ra bấp bênh, nông dân chưa nhận thức tốt việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm... Ông Phạm Văn Cảnh đề nghị, Hội Nông dân Việt Nam, Hội ND vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Nam cần tập trung tổ chức vận động hội viên, nông dân quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách trong phát triển tam nông. Từng lúc, từng nơi Hội ND cần bám sát các phong trào trọng tâm của Hội, tạo sự chuyển biến nhận thức của nông dân, có trình độ làm NNCNC, nông nghiệp 4.0 thích ứng với cơ chế thị trường đang diễn biến nhanh, mạnh mẽ... Ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Thuận cũng chia sẻ, để nâng cao vai trò Hội ND trong việc tham gia chương trình NNCNC là rất khó. Vì vậy, cán bộ hội các cấp, nhất là cán bộ cơ sở phải kiên trì, sáng tạo, cũng như cần có hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhất là Hội cấp trên. Thay mặt T.Ư Hội ND Việt Nam, ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội ND Việt Nam đại diện phía Nam nhấn mạnh, các cấp hội cần chú ý tham mưu, đề xuất các chính sách NNCNC tại địa phương; tuyên truyền, vận động nông dân hiểu và thực hành ứng dụng CNC; các cấp hội tham gia với những dự án cụ thể tại địa phương, tăng cường phối hợp với các ngành để hỗ trợ nông dân làm NNCNC, như tổ chức sản xuất, vốn, KHKT, xây dựng thương hiệu, đầu ra sản phẩm...

