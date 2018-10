Nông dân Đô Lương giúp nhau làm giàu

(Dân Việt) Nhiệm kỳ 2012-2018, Hội Nông dân huyện Đô Lương (Nghệ An) vinh dự được T.Ư Hội ND Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu Hội ND tỉnh về công tác hội và phong trào ND.

Trong nhiệm kỳ 2012-2018, Hội ND huyện Đô Lương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hội đã tập trung triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, quy mô gia trại, trang trại; lâm nghiệp cũng có bước tăng trưởng theo hướng trồng mới rừng và đảm bảo tốt diện tích hiện có.

Nhân dân xã Đặng Sơn (Đô Lương) ra quân làm giao thông nội đồng. Ảnh: Thanh Thủy

Những năm qua, hội viên NDĐô Lương đã không ngừng đoàn kết, giúp nhau làm giàu, tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,36 triệu đồng, tăng hơn 14 triệu đồng so với năm 2012. Tính đến nay, huyện Đô Lương đã có 91 trang trại, 186 gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện đã thu hút 2 dự án lớn là Nhà máy may Prex Vinh và Nhà máy may Minh Anh; hình thành một số khu công nghiệp nhỏ, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn.

Ngoài ra, Hội ND huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, ND, như thực hiện tốt vận động dồn điền đổi thửa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong ND, địa bàn nông thôn đã được quan tâm đúng mức.

Nhiệm vụ quan trọng nhất, trọng tâm nhất được Hội ND huyện xác định cho nhiệm kỳ 2012-2018 là xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Hiện nay Hội ND Đô Lương có 33 cơ sở Hội, 361 chi hội với tổng số 66.721 hội viên, chiếm 1/3 dân số và khoảng 60% lực lượng lao động xã hội. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 4.428 hội viên, đạt tỷ lệ 119%.

Phong trào ND thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, thu hút được đông đảo hộ ND tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương ND điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi... Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên ND phát triển kinh tế, đã thành lập 138 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 120 tỷ đồng, 183 tổ liên kết có dư nợ trên 110 tỷ đồng. Tham mưu xây dựng Quỹ Hỗ trợ ND cấp huyện đạt 715 triệu đồng, phối hợp giải ngân 13 dự án tập trung từ nguồn Quỹ Hỗ trợ ND cấp trên với tổng số tiền 3,05 tỷ đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã hiến 440.885m2 đất, góp hơn 350.000 ngày công, đào trên 358.000m3 đất đá...