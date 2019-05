Nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Dân Việt) Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã triển khai lồng ghép các phong trào của Hội với nhiều hình thức. Nhờ đó, hội viên, nông dân chủ động hưởng ứng cuộc vận động phù hợp với khả năng, tình hình thực tế gia đình, địa phương.

Hỗ trợ nông dân sản xuất

Trước hết, Hội Nông dân (ND) tỉnh Lai Châu gắn cuộc vận động với xây dựng các mô hình kinh tế và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong các cấp Hội và hội viên, nông dân. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành trong tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng các mô hình kinh tế; xây dựng mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

Nhờ sự hỗ trợ của Hội ND, chị Phàn Thị Lai (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu) đã xây dựng được mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ảnh: H.N

Phát huy vai trò cầu nối, Hội chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng nhà tình nghĩa giúp hội viên thêm nguồn lực vươn lên giảm nghèo bền vững. Cùng với hoạt động ủy thác, các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu đẩy mạnh kết hợp với các ban, ngành tỉnh hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn, tham quan mô hình trình diễn cho hội viên, nông dân. Qua đó, Hội giúp hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn đúng mục đích.

Năm 2010, thực hiện chủ trương di dân, tái định cư nhường đất xây dựng công trình thủy điện, gia đình chị Phàn Thị Lai rời quê hương Pắc Sỏ (xã Tà Mít) về bản Tân Hợp (thị trấn huyện Tân Uyên). Khắc phục khó khăn đất sản xuất ít, qua Hội ND, chị mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng CSXH đầu tư chăn nuôi. Chị Lai chia sẻ: “Thay bằng cám ăn thẳng, tôi lên rừng lấy cây chuối, tận dụng ngô, gạo gia đình tự trồng để nuôi lợn, gà, vịt. Đảm bảo khâu vệ sinh, tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ nên đàn lợn địa phương với số lượng 20 con/lứa của gia đình lớn nhanh, giá thành cao”.

Xây dựng nguồn lực của Hội

Nhận ủy thác nguồn Trung ương ủy thác và nguồn bổ sung tăng trưởng từ kết quả hoạt động, đến nay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Lai Châu tăng hàng năm. Quỹ tăng trưởng đồng nghĩa có thêm nhiều hội viên được hỗ trợ phát triển kinh tế. Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý 71 dự án cho 866 hộ vay vốn với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân giải ngân đúng đối tượng, đảm bảo nhu cầu, công khai, hội viên, nông dân trong tỉnh đã xây dựng thành công nhiều mô hình nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh.

Điển hình là dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại phường Quyết Thắng (TP.Lai Châu) với số tiền 500 triệu đồng cho 17 hộ vay. Sau 3 năm, đàn trâu đạt 80 con (tăng 50 con so với thời điểm mới triển khai). Dự án trồng, chăm sóc chế biến chè tại phường Quyết Thắng và Quyết Tiến (TP.Lai Châu) với số tiền 1 tỷ đồng cho 34 hộ vay vốn, góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm chè khô. Mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ) với số vốn 445 triệu đồng, sau khi kết thúc tháng 3.2017, tổng số đàn trâu đạt 45 con, tăng 27 con so với ban đầu...

Một số mô hình, dự án đã kết hợp được nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn lực hỗ trợ của địa phương như: mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện tại xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) với 15 hộ tham gia vay 1 tỷ đồng của quỹ kết hợp huyện hỗ trợ làm lồng nuôi trị giá 10 triệu đồng/hộ. Dự án nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện tại xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ với 10 hộ tham gia vay 500 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ngoài phối hợp phát triển các mô hình kinh tế, từ năm 2016, Hội ND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện dự án “Thu gom, phân loại rác thải trong sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn” tại xã San Thàng (TP.Lai Châu) với nguồn hỗ trợ từ Trung ương Hội NDVN, ngân sách địa phương và huy động nhân dân đóng góp. Theo đó, 3 tổ thu gom rác thải được thí điểm thành lập tại 3 bản: Xéo Sin Chải, Lò Suối Tủng và Phan Lìn. Nhận thấy mô hình thiết thực và hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích trong xây dựng nông thôn mới, xã nhân rộng và đến nay cả 11 bản thành lập được tổ thu gom rác thải.

Hội ND tỉnh Lai Châu trực tiếp triển khai, thực hiện Đề án “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua mô hình điểm về khu dân cư đảm bảo môi trường tại huyện Than Uyên. Theo đó, tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về thực hiện đề án cho 540 cán bộ, hội viên, nông dân tại 1 xã, 1 thị trấn và 5 bản, khu phố của huyện. Hội hướng dẫn nhân dân 2 bản: Xi và Khoang của xã Mường Mít; 2 khu dân: 8, 9 của thị trấn Than Uyên thực hiện mô hình “Khu dân cư đảm bảo môi trường”…