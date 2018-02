Nông dân nuốt nước mắt đổ rau cho bò ăn ngày Tết

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, vụ Đông Xuân 2018, toàn tỉnh có hơn 1.000 ha diện tích chuyên canh rau quả các loại. Các vùng chuyên canh rau ngắn ngày gồm xã Tịnh Long, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi), mỗi nơi có hàng trăm héc ta. "Tình trạng rau rẻ như hiện nay có thể do một phần thương lái ép giá, còn chủ yếu do thị trường cung vượt quá cầu. Việc cung vượt quá cầu, chúng tôi không thể can thiệp. Còn việc các thương lái ép giá, chúng tôi luôn phối hợp cùng cơ quan chức năng xem xét ngăn chặn, xử lý, đảm bảo quyền lợi cho nông dân trồng rau", ông Đinh Duy Sung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi, cho hay.