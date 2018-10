Nông dân Thắng Hải giữ gìn an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới

(Dân Việt) Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khá nổi tiếng với nghề trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, do xã có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm xa trung tâm huyện, lại giáp ranh với huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên tình trạng trộm cắp tài sản, nông cụ, nông sản của người nông dân sống vùng giáp ranh thường xuyên xảy ra. Tại địa phương còn có hiện tượng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy. Nghiêm trọng hơn, một số hộ dân từ nơi khác đến trồng cây cần sa ở những nơi hẻo lánh gây khó khăn trong quản lý tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Nghề trồng nhãn ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân khá nổi tiếng với đặc sản nhãn xuồng cơm vàng. Ảnh: H.Q

Nắm bắt tình hình trên, Hội Nông dân (ND) xã Thắng Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Tổ nông dân đoàn kết sản xuất - giữ gìn ANTT” và “Tổ nông dân nói không với cây cần sa và các chất ma túy”.

Theo ông Hoàng Hữu Dũng - Chủ tịch Hội ND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, từ khi các mô hình của Hội ND xã Thắng Hải đi vào hoạt động, các tệ nạn xã hội đã được hạn chế, tình hình ANTT được giữ vững. Hội ND cũng tích cực vận động các gia đình giáo dục con em ý thức giữ gìn ANTT, thực hiện lối sống văn minh, kết quả là tình hình mất cắp nông sản, nông, ngư cụ đã giảm hẳn, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc...

Ngoài các mô hình về bảo vệ ANTT, Hội cũng xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế tập thể cho hội viên nông dân địa phương như xây dựng và củng cố HTX 22/4 chăn nuôi gà công nghiệp. HTX đã tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã Thắng Hải đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Nói về những thành công của các mô hình làm kinh tế của Hội ND xã Thắng Hải, ông Hoàng Hữu Dũng cho biết: “Các mô hình kinh tế của xã Thắng Hải cũng đã phát huy được hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hội viên, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Những mô hình thành công này sẽ được Hội tiếp tục giới thiệu cho những đơn vị khác tham khảo, học hỏi kinh nghiệm”.