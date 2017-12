Nông dân tỷ phú đóng góp nhiều hơn cho nông thôn mới

(Dân Việt) Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bình Dương đã gắn phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực tế cho thấy, khi có nhiều ND khá, giàu, nhiều nông dân tỷ phú thì họ đóng góp hiệu quả hơn cho xây dựng NTM.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Trong năm 2017, các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương trực tiếp hướng dẫn thành lập được 130 mô hình tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả. Điển hình như mô hình nuôi bò sữa Phú An, trồng mai vàng ở xã An Tây (Bến Cát), chăm sóc vườn bưởi ở xã Bạch Đằng (Tân Uyên), trồng măng cụt ở xã Thanh Tuyền, chăn nuôi trâu, bò sinh sản ở xã Định Thành (Dầu Tiếng)…Nhiều mô hình sản xuất đã giúp nông dân thành tỷ phú.

Được vay vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân các địa phương tỉnh Bình Dương phát triển mạnh

mô hình trồng cây ăn quả.

Các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn thành lập được 10 HTX sản xuất nông nghiệp như HTX dịch vụ nông nghiệp Minh Hòa Phát (Dầu Tiếng); HTX chăn nuôi, dịch vụ Phú Giáo (huyện Phú Giáo)...

Ông Nguyễn Hoàng Vinh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết, các cấp Hội đã vận động các hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), các đại lý, DN bán trả chậm vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc… giúp hơn 2.600 hộ hội viên phát triển sản xuất. Qua hoạt động này, hội viên, ND và các cấp Hội ND trong tỉnh đã giúp 405 hộ thoát nghèo, trong đó số hộ thoát nghèo do Hội trực tiếp giúp đỡ là 189 hộ, góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí NTM…

Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân

Để góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương xác định là giải pháp trọng tâm. Ông Nguyễn Hoàng Vinh cho hay, ngay đầu năm 2017, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, đặc biệt là cơ sở Hội đẩy mạnh 3 phong trào thi đua. Hội tập trung tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân như tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào.

Mô hình trồng đậu bắp an toàn của hộ ông Bùi Văn Đẹp-ND SXKD giỏi cấp tỉnh 5 năm liên tục. Ảnh: Phương An.

Năm 2017, các cấp Hội tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ngành nông nghiệp, KHCN, các dn tổ chức được 686 lớp tập huấn và hội thảo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao KHKTmô hình trồng dưa lưới; trình diễn sản xuất và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, phân bón. Có 28.269 lượt hội viên ND tham dự những hoạt động này. Hội còn tổ chức 185 chuyến tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến trong và ngoài tỉnh cho 2.154 lượt cán bộ, hội viên ND; tham gia hỗ trợ cấp 11 giấy chứng nhận VietGAP về trồng trọt và chăn nuôi.

Nhiều nông dân vùng ven các đô thị tỉnh Bình Dương đã phát triển mô hình nuôi, kinh doanh cá kiểng, sinh vật cảnh...

Các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương đã tư vấn, hướng dẫn ND tiếp cận chính sách theo Quyết định 04/2016 và Quyết định số 63/2016 của UBND tỉnh. Kết quả có 2.008 hộ ND được hỗ trợ để cải tạo, chăm sóc vườn cây ăn quả đặc sản với số tiền gần 6,2 tỷ đồng theo Quyết định số 63; 13 hộ ND, trang trại tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quyết định số 04 thông qua 19 phương án với số tiền trên 73,6 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi. Công nhận thương hiệu cam, bưởi Bắc Tân Uyên; ký hợp đồng tiêu thụ nông sản cho ND với một số công ty, hệ thống siêu thị.

Các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương còn vận động, bổ sung và nhận ủy thác của ngân sách xây dựng Quỹ Hỗ trợ ND trên 13 tỷ đồng. Đến nay, quy mô Quỹ Hỗ trợ ND trên địa bàn tỉnh đạt trên 110 tỷ đồng. Thông qua Quỹ Hỗ trợ ND đã có 4.078 hộ vay vốn đầu tư vào 269 dự án sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ.

Nhiều hộ nông dân tỉnh Bình Dương được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư chăm sóc vườn cây ăn quả.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết thêm, bên cạnh vốn Quỹ Hỗ trợ ND, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân tổng số tiền trên 224 tỷ đồng cho hội viên ND vay, nâng dư nợ nguồn vốn qua Hội ND của toàn tỉnh trên 550 tỷ đồng. Một hoạt động tương trợ vốn khác được hội viên, ND trong tỉnh thực hiện khá hiệu quả là hoạt động vốn tương trợ xoay vòng giúp cho 2.570 hội viên, với số tiền trên 37 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh chia sẻ, năm tới, Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội triển khai đến các cơ sở Hội tiếp tục tuyên truyền để hội viên ND xác định được vai trò chủ thể ở nông thôn trong quá trình tham gia xây dựng NTM và khơi dậy trong hội viên ND ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo vươn lên trong lao động sản xuất, đồng thời phát động hội viên ND tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…