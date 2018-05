Nước uống lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch: "Chiến binh" mới trên thị trường đồ uống

(Dân Việt) Sử dụng 100% nguyên liệu từ tự nhiên, vị ngọt của sản phẩm là do quá trình lên men tự nhiên của chủng nấm men, không phối trộn bất cứ chất tạo màu, tạo mùi nào, sản phẩm nước giải khát lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch TH true MALT của Tập đoàn TH được đánh giá sẽ là một “chiến binh” mạnh trên thị trường nước giải khát vô cùng phong phú hiện nay.

Ngày 18.5, tại Hà Nội, Tập đoàn TH chính thức ra mắt sản phẩm mới, nước giải khát lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch TH true MALT chai 500ml và lon 500ml. Thức uống này không chỉ có chức năng giải khát mà còn tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov ra mắt dòng sản phẩm TH true MALT.

Điểm đặc biệt và độc đáo đầu tiên của TH true MALT là lấy cảm hứng từ loại nước giải khát lâu đời từ châu Âu với “nguyên liệu vàng” là mầm lúa mạch đen và mầm lúa mạch. Du nhập từ châu Âu, TH đã nghiên cứu và sáng tạo công thức phù hợp với khẩu vị người Việt mà vẫn giữ nguyên hương vị, giá trị dinh dưỡng của loại nước giải khát nức tiếng này.

Các chuyên gia đồ uống châu Âu định nghĩa, “MALT” là sản phẩm thu được từ quá trình ngâm, ủ và cho nảy mầm các loại hạt (lúa mạch, lúa mạch đen) trong điều kiện có kiểm soát. TH true MALT được chiết xuất từ “MALT” của những hạt lúa mạch, lúa mạch đen chất lượng tốt nhất từ những cánh đồng Đông Âu.

Lúa mạch đen và lúa mạch là những loại ngũ cốc rất tốt, giàu dinh dưỡng với tinh bột, chất xơ hòa tan, các vitamin nhóm B và phong phú các khoáng chất như mangan, photpho, đồng, magie, sắt, kali,… Quá trình nảy mầm sẽ làm hoạt hóa và gia tăng các enzyme, giải phóng các chất dinh dưỡng có trong hạt, giúp các dưỡng chất này hòa tan, đi vào sản phẩm.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Ngân hàng Bắc Á, người sáng lập TH true milk và các đại biểu thưởng thức sản phẩm TH true MALT.

Quá trình nảy mầm được coi là món quà kỳ diệu, vô giá mà Mẹ thiên nhiên ban tặng và con người đã biết tận dụng món quà này để tối ưu các công dụng của các loại hạt, tạo nên những thức uống tốt cho sức khỏe. Tập đoàn TH áp dụng quy trình đó để sản xuất, lên men tự nhiên hạt mầm đầy dưỡng chất cho ra đời nước giải khát TH true MALT có màu tự nhiên của lúa mạch đen và lúa mạch, hoàn toàn không sử dụng phẩm màu.

Mùi hương thơm ngọt, vị thanh mát đặc trưng của loại ngũ cốc giá trị bậc nhất được giữ nguyên trong sản phẩm, cùng với đó là gas tự nhiên từ quá trình lên men, tất cả làm tăng độ hấp dẫn của sản phẩm.

Điểm đặc biệt thứ hai, TH true MALT là thức uống lên men tự nhiên với hàm lượng cồn rất thấp, chỉ nhỏ hpn 0,7%, sinh ra do quá trình lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch. Do vậy, TH true MALT được xếp vào nhóm đồ uống không cồn.

Sản phẩm TH true MALT sản xuất từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không chứa đường bắp cao phân tử. Sản phẩm cung cấp các dưỡng chất tự nhiên từ chiết xuất lúa mạch (vitamin nhóm B, chất khoáng, các axit amin..) tốt cho cơ thể, có tác dụng hiệu quả trong việc giúp hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn và ăn ngon miệng hơn.

TH true MALT là sản phẩm làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên là mầm lúa mạch và lúa mạch đen.

Với khả năng giải tỏa cơn khát, cung cấp năng lượng, khoáng chất, vitamin, axit amin, hỗ trợ tiêu hóa, TH true MALT được các chuyên gia đánh giá là một loại nước giải khát lý tưởng cho mọi hoạt động, từ mang theo trong các chuyến dã ngoại, du lịch hay sử dụng khi luyện tập thể thao, sau khi vận động, trong các bữa tiệc..

NHh các dòng sản phẩm khác của Tập đoàn TH như sữa tươi sạch TH true milk, thức uống thảo dược TH true HERBAL hay sữa hạt TH true NUT, sản phẩm nước giải khát lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch TH true MALT có nền tảng vững chắc từ những giá trị cốt lõi của tập đoàn là: Hoàn toàn từ thiên nhiên và vì sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyệt Ánh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm cho biết, do sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên, có bố sung thêm đường, vị ngọt của sản phẩm là do quá trình lên men tự nhiên của chủng nấm men, không phối trộn bất cứ chất tạo màu, tạo mùi nào, không bổ sung dưỡng chất mà dưỡng chất tự sản sinh ra từ những nguyên liệu giàu dinh dưỡng, TH true MALT được đánh giá tốt cho sức khỏe do có hàm lượng đường thấp hơn rất nhiều so với các loại nước uống có gas khác.

Theo đánh giá, hướng đi này của Tập đoàn TH là vô cùng tiềm năng. Số liệu thống kê cho thấy, thị trường nước giải khát không cồn của Việt Nam đạt doanh thu trên 50.000 tỷ đồng/năm với mức tăng trưởng 5 – 6%. Ngành hàng này có sự góp mặt của các sản phẩm nước tinh khiết, nước giải khát có gas, nước hoa quả, trà/café uống liền, nước tăng lực. Với sản phẩm TH true MALT, Tập đoàn TH tiên phong tạo lập một hướng đi mới trong ngành hàng nước giải khát với nhiều dấu ấn đặc biệt.

Ông Wolfgang Friess - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH cho biết, ngành đồ uống ở Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, điều đáng chú ý là các sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe đang được người tiêu dùng đặc biệ quan tâm. “Việc tạo ra dòng sản phẩm nước giải khát từ lúa mạch là để TH tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và lời hứa của mình: Tạo ra những sản phẩm 100% từ thiên nhiên, sống hài hòa với Mẹ thiên nhiên”.