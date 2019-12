Nuôi con lông trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, lời 300 triệu/năm

(Dân Việt) Anh Lê Ngọc Long, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, (tỉnh Thanh Hóa) đã thầu 3.000 m2 đất để xây dựng trang trại nuôi thỏ trắng. Qua 3 năm nuôi loài thỏ lông trắng như tuyết, mắt đỏ như máu này, anh Long đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và từ nguồn bán thỏ giống, thỏ thịt thương phẩm gia đình anh lời 300 triệu đồng/năm.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, anh Lê Ngọc Long bộc bạch: "Trước kia từng làm nghề sửa chữa xe máy, vợ có một cửa hàng may mặc quần áo. Tình cờ một lần vào tỉnh Nghệ An chơi và phát hiện mô hình nuôi thỏ New Zealand cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi về bàn với vợ quyết tâm thuê đất, vay tiền để xây dựng trang trại. Lúc đầu chỉ khởi nghiệp với 350 con thỏ cái và 70 con thỏ đực làm giống".

Để nuôi thành công cần nắm được đặc điểm sinh lý, sinh sản của thỏ. Ảnh:Vũ Thượng

Sau 3 năm "ăn ngủ" cùng đàn thỏ, anh Long đã đúc kết được nhiều bài học cho bản thân, và chia sẻ kinh nghiệm nuôi thỏ với mọi người để cùng nhau phát triển kinh tế. Về kinh nghiệm nuôi thỏ, anh Long cho phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN biết, trước tiên, nuôi thỏ trắng thành công thì cần nắm được những đặc điểm về sinh lý cũng như các hiện tượng bất thường của thỏ để xử lý kịp thời. Hơn nữa cần nắm được thời điểm thỏ sinh sản, chăm sóc thỏ sau sinh và cách phòng tránh bệnh tật trên đàn thỏ.

Chuồng nuôi thỏ phải thông thoáng về mùa hè, ấm áp mùa đông. Ảnh: Vũ Thượng

"Làm chuồng nuôi thỏ nên chọn hướng chuồng ấm về mùa đông, thông thoáng khi vào mùa hè, mỗi ô chuồng chỉ nhốt 1 con thỏ giống sinh sản, hoặc 5, 6 con sau cai sữa. Bên cạnh đó, để máng ăn vừa tầm với thỏ, có hệ thống nước sạch tự động...", anh Long chia sẻ kỹ thuật nuôi thỏ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

Việc chọn giống New Zealnd rất quan trọng, phải lọc con thỏ khỏe mạnh, lưng phẳng, các cơ thăn chắc, mông đùi phải căng, mắt mũi thỏ sáng, tai khô và chân sạch sẽ, không có vảy, lông bóng mượt, răng cửa mọc bình thường. Riêng thỏ đực chọn con đầu to, chân to mập mạp, ngực nở và dương vật thẳng, 2 cà đều nhau không bị lép.

Theo anh Long, khâu chọn thỏ giống quyết định đến thành công của trang trại. Ảnh: Vũ Thượng

Theo anh Long, thức ăn thỏ rất đa dạng như: Ngô, su hào, bắp cải...Thức ăn cần đảm bảo sạch sẽ, nên rải ra hoặc để trên giàn cho ráo nước rồi mới cho ăn. "Tránh thức ăn ở những nơi chăn thả gia súc, cũng như thức ăn đã bị nấm mốc, lên men, nếu thỏ ăn vào dễ bị trướng bụng, tiêu chảy....", trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, anh Long lưu ý.

Xung quanh chuồng thỏ, anh Long trồng rất nhiều cây trầu không cho leo lên tường. Chia sẻ bí quyết trị bệnh ghẻ trên đàn thỏ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, anh Long "bật mí" cách dùng lá trầu xoa cho thỏ hết ghẻ. Ảnh: Vũ Thượng

"Thông thường thỏ nuôi hay mắc bệnh ghẻ, có thể điều trị bằng cách lấy lá trầu xoa khắp người thỏ là khỏi. Còn thỏ đi ngoài (phân ướt) nên bổ sung thảo dược như: Lá cây trinh nữ hoàng cung, cây mật gấu...ngoài ra dùng men tiêu hóa giúp thỏ đề kháng với bệnh tật...", anh Long tiết lộ bí quyết xử lý một số bệnh trên đàn thỏ nuôi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

"Cây trinh nữ hoàng, cây mật gấu trị đi ngoài cho thỏ rất hữu hiệu", anh Long cho biết. Ảnh: Vũ Thương

Anh Lê Ngọc Long bật mí cách bắt thỏ, cầm, nắm con thỏ: "Khi bắt thỏ cần cẩn thận để tránh gây chấn thương cho chúng. Không được nắm chân hay nắm tai thỏ để nhấc lên. Vì ở tai thỏ có rất nhiều mạch máu, nếu không khéo thì có thể đứt mạch máu và làm thỏ chết. Đối với thỏ trưởng thành thì nhẹ nhàng vuốt dọc tai, nắm vào phần da trên lưng sát ngay gáy thỏ, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ mông thỏ. Riêng thỏ con cần nắm chắc vùng xương chậu và mông rồi để đầu thỏ cúi xuống".

Anh Long thao tác cách khi người nuôi bắt thỏ, chỉ được nắm phần da trên lưng sát gáy. Ảnh: Vũ Thượng

Thỏ New Zealand sinh sản phụ thuộc vào thời tiết. Đối với mùa hè từ 28-31 ngày, mùa đông 31-32 ngày. Trước khi thỏ đẻ ít nhất 1 tuần cần hạn chế việc cho thỏ di chuyển, cố định một ngày ăn 2 lần, tiến hành đặt ổ đẻ vào trong chuồng. Và khi thỏ đẻ xong sẽ bứt lông bụng để phủ lên thỏ con cho ấm.

Mỗi ngày cho thỏ con bú sữa mẹ từ 1-2 lần. Ảnh: Vũ Thượng

Trong thời gian từ 1-18 ngày tuổi thỏ con sống hoàn toàn dựa vào sữa mẹ. Sau khoảng 18 ngày chúng đã có thể rời khỏi ổ và ăn thức ăn mà thỏ mẹ cho. Đến tầm 30 ngày tuổi thì thỏ con cai hoàn toàn sữa mẹ.

Hiện nay, trang trại nuôi thỏ của gia đình anh Long với vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng, có quy mô hơn 1.200 ô chuồng, công suất đạt 1.200-1.500 con thỏ/lứa. Trung bình mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường khoảng 10 tấn thỏ thịt thương phẩm...Qua tính toán, doanh thu trung bình đạt khoảng 800 triệu đồng/năm, trừ chi phí thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Phạm Việt Dũng-Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: "Khu vực gia đình anh Lê Ngọc Long nuôi thỏ hiện nay, trước kia là vùng đất canh tác khó khăn của xã. Sau khi anh Long đề xuất thuê thầu, chúng tôi tạo điều kiện và huyện hỗ trợ 100 triệu đồng để cùng gia đình làm đường vào trang trại. Đây là mô hình chăn nuôi mới của địa phương, nhưng thấy rất hiệu quả, tạo việc làm cho lao động, tấm gương sáng đáng tuyên dương".