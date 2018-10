Nuôi đàn lợn rừng toàn con to xác, lãi 250-300 triệu đồng/năm

(Dân Việt) Qua sự giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến trang trại nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Văn Đắc tại thôn Chung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Ông Đắc với mô hình nuôi lợn rừng thuần chủng, mỗi năm cho thu lãi 250-300 triệu đồng...

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đắc vui vẻ kể, khoảng 15 năm về trước bố ông và các anh em vào Đắk lăk khai hoang vườn đồi bắt được 3 con lợn rừng thuần chủng về nuôi.

Lúc đầu gia đình gặp khó khăn vì kinh nghiệm không có, cho lợn ăn nhiều tinh bột nên lượng mỡ tăng, sản phẩm thịt không được thị trường tiêu dùng ủng hộ, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Sau này có kinh nghiệm, áp dụng phương thức nuôi “gối sống” lợn nái sinh sản được bao nhiêu gia đình để nuôi thành lợn thịt bấy nhiêu, trong đó lựa chọn nái đẹp để gây giống. Hiện tổng đàn lợn rừng nhà ông Đắc duy trì 12 con lợn nái và khoảng 80 con lợn thịt.

Theo tính toán, mỗi năm 1 nái lợn rừng đẻ 2 lứa, mỗi lứa đẻ từ 16-17 con, do đó bình quân mỗi năm gia đình ông Đắc xuất bán khoảng 200 con lợn rừng giống và lợn rừng thịt. Đối với lợn rừng giống 6 tháng xuất bán trọng lượng đạt 20 kg/con, giá 160.000 đồng/kg; lợn rừng thịt thương phẩm nuôi 10-12 tháng xuất bán trọng lượng đạt khoảng 40 kg/con, giá bán 140.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 250-300 triệu đồng/năm.

Ông Đắc nói về kinh nghiệm nuôi lợn rừng: “Nuôi lợn rừng rất đơn giản, chi phí thấp vì thức ăn phần lớn là những phụ phẩm nông nghiệp như cỏ, cây chuối, rau muống, vỏ dứa, vỏ mít, dưa hấu, cám mạch... không sử dụng cám chăn nuôi công nghiệp và hạn chế thức ăn nhiều tinh bột”.

Do cho ăn toàn thức ăn tự nhiên nên chất lượng thịt lợn rừng của gia đình ông Đắc luôn đảm bảo tiêu chí thơm ngon, an toàn và luôn giữ được giá ổn định, không bấp bênh như giá thịt lợn công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Đắc, nuôi lợn rừng cần có không gian vườn đồi rộng chăn thả tự do để lợn vui chơi, đặc biệt phải chú ý tiêm phòng đầy đủ theo định kỳ các loại vắc xin như tụ huyết trùng, tai xanh… 3 tháng tẩy giun sán 1 lần, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột 2 tháng 1 lần