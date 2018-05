Phải xuất tiền tươi, năn nỉ mới mua được... rơm khô ở Phú Yên

Những ngày qua, tại một số vùng nông thôn, miền núi tỉnh Phú Yên người dân đổ xô ra đồng hỏi mua rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò. Rơm khô khan hiếm, xuất tiền tươi, thậm chí năn nỉ mới mua được rơm.

Cánh đồng xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) thu hoạch rộ lúa vụ đông xuân, nhiều người từ các nơi đến hỏi mua rơm. Bà Nguyễn Thị Danh, ở xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu) cho biết: Đầu vụ, tôi lên xã Xuân Sơn Bắc mua một sào rơm giá 500.000 đồng, tiền xe chở về đến nhà 100.000 đồng. Đến khi lúa thu hoạch rộ, tôi tiếp tục mua 2 sào với giá 600.000 đồng chở về vun nọc để cho bò ăn.

Nông dân thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) vận chuyển rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò.

Cũng trên cánh đồng xã Xuân Sơn Bắc, ông Nguyễn Văn Binh, ở xã An Dân (huyện Tuy An) đang hì hục chất rơm lên xe tải chở về nhà.

“Tôi mua đống rơm này đã một tuần chất đống tủ bạt tại ruộng chờ lúa xung quanh thu cắt xong có đường chuyên chở theo đường tắt xuống đường chùa Đồng Tròn về nhà. Mấy đêm rồi tối nào cũng nhờ người quen ra ruộng thăm đống rơm sợ người ta rút trộm. Trước đó, tôi năn nỉ hỏi mua rơm từ đám lúa của ông anh bà con ở xã Xuân Sơn Bắc. Tôi thuê máy gặt 2 sào lúa phơi tại ruộng 1 nắng rồi bỏ 4 công nhà ra ôm tuốt phun lấy rơm, tính ra chi phí mất 400.000 đồng”, ông Long giãi bày.

Đối với người dân nông thôn, miền núi, nuôi bò là nguồn thu nhập chính, giúp không ít gia đình thoát nghèo. Thế nhưng hiện nay nhiều nơi vụ này không có ruộng thu hoạch lúa nên không có rơm, trời lại nắng hạn cỏ khô, vì vậy nông dân đổ xô đi mua rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò.

Bà Nguyễn Thị Nhi, ở xã An Hiệp (huyện Tuy An) cho hay: Ở quê tôi không có ruộng lúa nước, hôm rồi tôi lên tận xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) hỏi mua rơm từ khi lúa mới chín đỏ đuôi. Hôm qua gặt xong, máy phun tại ruộng thì gặp mưa phải mua bạt về tủ, chờ nắng ruộng hết lún mới chở rơm về. Không chỉ đống rơm nhà tôi mà trên cánh đồng xã An Nghiệp hàng trăm đống rơm đang tủ bạt chờ ruộng khô. Do rơm khô khan hiếm nhiều người hỏi mua rơm nên chủ ruộng lúa bán rơm không tốn chi phí thu hoạch.

Nông dân xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bỏ công cắt lúa lấy rơm.

Bà Trần Thị Hợi, ở Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) cho hay: Tôi có 9 tô ruộng (900 m2) cho người ta cắt lấy rơm mình không tốn công nào. Khi lúa chín hẹn ngày cắt, họ huy động công gia đình ra ruộng cắt phơi rồi phun lấy rơm, mình chỉ ra chở lúa vào bao về. Có người mua rơm trúng đám lúa ngã bỏ công cắt bộ tính ra chi phí trên 700.000 đồng/sào.

Trước đây, nuôi bò chăn thả, hàng ngày bò đi ăn cỏ ngoài đồng người nuôi chỉ trữ rơm cho ăn phụ vào buổi trưa, tối. Còn nay từ nông thôn đến miền núi bò nuôi nhốt quanh năm suốt tháng nên người nuôi phải trữ rơm rất nhiều mới đủ nuôi bò. Nhiều người làm ruộng nhưng không đủ rơm cho bò đành cất công đi mua rơm.

Bà Trần Thị Sáu ở thôn Thạnh Đức giãi bày: Nhà tôi nuôi 4 con bò, làm 2 giạ giống ruộng (4 sào), mà không đủ rơm ăn. Mới đây gia dình tôi bỏ 5 công cắt lúa lấy rơm về vun nọc trữ. Gia đình có trồng đám cỏ gần bờ mương nhưng do nắng nóng, cỏ chậm phát triển nên không đủ cỏ cho bò ăn, phải cho ăn xen rơm khô. Tháng 6, 7 đến thời điểm nắng gắt cỏ khô nước lúc đó cho bò ăn rơm nấu thêm cháo thúc... Nuôi bò cho ăn đói thì bò mau súc ký, bán lỗ.