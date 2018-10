"Phát sốt" với cam ruột đỏ, trâu ngố sấy thơm lừng ở xứ Tuyên

(Dân Việt) Nổi bật tại đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra vào ngày 10.10 tại Tuyên Quang là có các gian hàng giới thiệu nông sản đặc sản của tỉnh này, đặc biệt trong số đó có các gian hàng trưng bày các quả cam ruột đỏ mới, trâu ngố sấy khô... đã thu hút rất nhiều khách đến thăm quan, mua hàng.

Các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản đặc sản tại đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Tuyên Quang thu hút hàng trăm đại biểu, khách tới thăm quan.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn (đứng thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu nông sản đặc sản nổi tiếng của địa phương này ngày 10.10.

Cận cảnh sản phẩm cam cara mới được đưa về tỉnh trồng và hiện giống cam này đã được nông dân ở Yên Sơn nhân giống thành công. "Sau 5 năm đưa về khảo nghiệm đến giờ giống cam mới (có xuất xứ từ Đà Lạt) này đã cho thấy sự thích nghi tốt và cho chất lượng tốt nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng và sản xuất đại trà", ông Trần Quốc Quân - Giám đốc HTX Nông nghiệp Quốc Quân ở huyện Yên Sơn chia sẻ.

Theo ông Quan, cam cara không hạt có 2 loại gồm quả ruột vàng và ruột đỏ đều cho chất lượng rất ngon, khi chín rất thơm, mọng nước.

Nhiều đại biểu thích thú chụp ảnh các quả cam cara ruột đỏ tại gian hàng ở đại hội.

Các đại biểu được thưởng thức các quả cam cara ngay tại gian hàng. "Dù là giống cam mới đưa về trồng ở Tuyên Quang nhưng cam cara cho chất lượng rất ngon, ngọt và thơm. Trong thời gian chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu và có thể sẽ sớm đưa giống cam mới này về tỉnh cho nông dân trồng làm giàu", anh Bình, một đại biểu đến từ tỉnh Phú Thọ khẳng định.

Sản phẩm phật thủ, thanh long của xã Yên Phú, huyện Hàm Yên trưng bày giới thiệu tại đại hội.

Sản phẩm thịt lợn sấy Na Hang trưng bày giới thiệu tại đại hội.

Sản phẩm trâu sấy khô mang nhãn hiệu tập thể "Trâu ngố Tuyên Quang" lần đầu tiên được giới thiệu tại đại hội. Để có được thương hiệu "Trâu ngố Tuyên Quang" là cả một quá trình phối hợp xây dựng của Hội Nông dân tỉnh và hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Tuyên Quang). Hạt nhân làm nên thương hiệu và chuỗi chăn nuôi an toàn sinh học chính là các hộ nông dân xứ Tuyên. Nhờ tham gia mô hình nuôi trâu ngố vỗ béo theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua hợp tác xã, hàng trăm hộ dân ở Tuyên Quang không chỉ có đầu ra ổn định mà thu nhập cũng được nâng cao rõ rệt.

Sản phẩm xà bông cam, một trong những sản phẩm được chế biến từ cam của Công ty CP Cam sành Hàm Yên cũng được nhiều đại biểu chú ý và đến tham quan. "Đây chỉ là một tron số nhiều sản phẩm mà đơn vị của tôi chế biến ra từ quả cam đặc sản nổi tiếng của xứ Tuyên. Trong thời gian tới, ngoài việc sản xuất, giới thiệu, đưa ra thị trường sản phẩm xà bông, tinh dầu cam, rượu cam... đơn vị của chúng tôi còn đầu tư vào dây chuyên nước ép nhằm nâng và gia tăng giá trị của loại quả đặc sản này của địa phương", ông Đàm Xuân An - Giám đốc Công ty CP Cam sành Hàm Yên chia sẻ.

Ông Trương Xuân quý - Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Bên lề đại hội đại biểu Hội ND của tỉnh năm nay, Hội cũng đã chuẩn bị và trưng bày giới thiệu đến các đại biểu nhiều sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương. Việc làm này không chỉ nhằm quản bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh mà nó còn thể hiện cho các thành quả về tam nông, đặc biệt là về phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu... mà các cấp Hội ND của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Ngoài các gian hàng giới thiệu nông sản, các gian hàng trưng bày sản phẩm thu công mỹ nghệ, hàng dệt thổ cẩm... cũng thu hút nhiều đại biểu tới thăm quan, mua hàng.