Phó Chủ tịch Hội NDVN: Đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp

(Dân Việt) Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại hội nghị tọa đàm khảo sát xây dựng Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Khóa VII vừa được tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

Nhiều kết quả trong thực hiện các Nghị quyết

Sáng ngày 28/9, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) phối hợp với Hội ND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị khảo sát xây dựng Nghị quyết Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN, Khóa VII. Tham dự có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cùng Lãnh đạo Hội ND Đà Nẵng và các sở, ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại hội Nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội ND TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian qua hoạt động “Tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân” và “Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại” đã được các cấp, ngành và Hội Nông dân TP.Đà Nẵng triển khai khá hiệu quả và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cánh đồng lúa hữu cơ ở xã Hòa Phong do Hội ND xã vận động sản xuất.

“Thành phố Đà Nẵng có 43.816 hội viên nông dân sinh hoạt tại 7/8 quận, huyện, 42/56 xã, phường có tổ chức Hội Nông dân. Chủ yếu tâp trung ở huyện Hòa Vang và ở các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà. Vì vậy, để thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, khóa VII, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, thông qua hỗ trợ ND vay vốn quỹ hỗ trợ ND, phát động sâu rộng phong trào ND tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua của Hội...”, ông Vân cho biết.

Theo báo cáo của Hội ND TP.Đà Nẵng, tỉnh đến nay tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố là hơn 30,2 tỷ đồng đồng, với số hộ vay trong kỳ là 1.403 hộ, tổng số vốn 27,398 tỷ đồng/160 dự án...Vốn phối hợp với Ngân hàng CSXH với dư nợ là 458,275 tỷ đồng/375 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 14.286 hộ vay…Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ giúp cho ND xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, các hộ gia đình đã mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là thu hút được nhiều ND vào tổ chức Hội.

Theo ông Vân, một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, như: dự án sản xuất hương tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ); các dự án trồng hoa cây cảnh tại Hòa Liên, Hòa Châu, Hòa Xuân; Mô hình hoa lan mokara Hòa Xuân, Hòa Châu... Các mô hình kinh tế này đều đem lại thu nhập bình quân từ 15-50 triệu đồng/hộ/tháng.

Quan cảnh Hội nghị khảo sát xây dựng Nghị quyết Ban chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam, Khóa VII vừa được tổ chức tại TP.Đà Nẵng vào ngày 28/9.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện các dự án, mô hình kinh tế, Hội ND các cấp đã thành lập được các chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp như: Chi Hội nghề nấm, chi Hội sinh vật cảnh, chi Hội thúng máy, chi Hội hoa cây cảnh, rau an toàn...

Đối với công tác dạy nghề, Hội ND TP.Đà Nẵng đã lựa chọn 03 nghề chính phù hợp với điều kiện sản xuất của ND tại thành phố Đà Nẵng là nghề trồng và chế biến nấm ăn; trồng hoa cây cảnh và nuôi gia súc, gia cầm. Từ năm 2010 đến năm 2018, Thành Hội đã trực tiếp tổ chức được 41 lớp dạy nghề cho 1.272 lao động đặc thù bao gồm các nghề trồng và chế biến nấm ăn, trồng hoa cây cảnh, nuôi gia súc, gia cầm... Thông qua các lớp đào tạo, đa số học viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, xây dựng các mô hình có quy mô khá tốt, như trại nấm HTX nấm Hòa Tiến, HTX nấm Nhơn Phước, HTX cây cảnh Song Phước..

“Đặc biệt, nhiều học viên sau khi học nghề dù không có đất để sản xuất nhưng cũng đã tận dụng các khu đất trống của các dự án chưa sử dụng để tổ chức sản xuất, như: hộ ông Nguyễn Thành Chiến hàng năm trồng trên 3.000 chậu hoa cúc, hộ bà Chu Thị Trung 2.500 chậu, hộ ông Nguyễn Văn Quý 3.000 chậu hoa cúc… ở phường Hòa Cường Bắc, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu và các phường lân cận như phường Khuê Trung, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ…”, ông Vân nhấn mạnh.

Theo ông Vân, xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là hết sức quan trọng, vì thế Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua của Hội...

Thời gian qua, các cập Hội ND TP.Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội chợ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho bà con ND.

Trong gần 10 năm qua, Hội ND các cấp đã triển khai thực hiện hơn 5.000 buổi tuyên truyền cho hàng chục ngàn hội viên ND, nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực lớn cho xây dựng ở huyện Hòa Vang, trong đó đã tự nguyện hiến hơn 178.000 m2 đất, tiền của, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc. Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động, gần 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.000 lượt hộ ND nghèo, khó khăn…Các cấp Hội và hội viên đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn.

Đẩy mạnh xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội ND TP.Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho ND và xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại trong thời gian vừa qua và ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị; Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung phục vục hội nghị; đồn thời tiếp thu, tổng hợp những kết quả khảo sát tại TP.Đà Nẵng và 2 xã Hòa Phong, Hòa Châu (Hòa Vang) để trình BCH T.Ư Hội NDVN ban hành Nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Có những mô hình trồng cây ăn quả, trồng hoa, nấm...đem lại thu nhập bình quân từ 15-50 triệu đồng/hộ/tháng.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội nông dân TP. Đà Nẵng kịp thời triển khai 3 Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp; tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên ND Việt Nam và Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, sớm đi vào cuộc sống.

Tại đây, ông Đinh Khắc Đính rất mong Thành ủy Đà Nẵng cần quan tâm, hỗ trợ để kịp thời kiện toàn, củng cố, công tác tổ chức xây dựng Hội tại cơ sở để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 27/9/2019, Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN do ông Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân tộc – Tôn giáo – Quốc phòng và An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc với Hội ND xã Hòa Phong (Hòa Vang) để khảo sát xây dựng Nghị quyết về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân (ND) và Nghị quyết xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại của Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Đà Nẵng đã xây dựng nhiều mô hình trồng hoa cây cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên ND.

Tại đây, ông Nguyễn Tiến Lực - Chủ tịch Hội ND xã Hòa Phong cho biết, trong những năm qua, phong trào ND của xã đã thu hút mạnh mẽ đối với ND tác động tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương, Hội đã chủ động tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vận động ND áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trên địa bàn xã Hòa Phong từng bước chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Nông dân đã phát triển sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Rau sạch Túy Loan, trồng ớt Bồ Bản, trồng hoa tại Gò Giản, nấm sò, nấm Linh Chi, nuôi cá nước ngọt tại Nam Thành, Khương Mỹ… Phong trào nông dân giỏi đã phát động rộng rãi thu hút nông dân hưởng ứng tham gia

Thay mặt đoàn khảo sát, ông Vũ Quốc Huy, cho biết, những thông tin thu thập được tại cuộc khảo sát này là dữ liệu quan trọng để xây dựng các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Nghị quyết về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân và Nghị quyết xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại….