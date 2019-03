Phó TTg Trương Hòa Bình: Đắk Lắk phải là điểm đến cà phê thế giới

(Dân Việt) Tối qua (9.3), tại TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai mạc Festival Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (năm 2019). Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã đến dự.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, với diện tích hơn 2.000ha, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 450.000 tấn, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Những năm qua, Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm vinh danh ngành cà phê Việt Nam. Lễ hội đã trở thành lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 02 năm một lần.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc.

Lễ hội là nơi để những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê hội tụ và được tôn vinh. Bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao kiến thức và chất lượng sản phẩm cà phê, Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn.

Nổi bật ở lễ hội lần này là chú trọng quảng bá, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam với mong muốn đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành “điểm đến của cà phê thế giới”.

Tái hiện việc sản xuất cà phê của nông dân.

Thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16.3. Lễ hội lần này có nhiều hoạt động như: Tổ chức Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam; khai trương “Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột”; triển lãm lịch sử Cà phê thế giới tại Bảo tàng Thế giới Cà phê; Hội thi nhà nông đua tài…

Ngoài ra Lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử là nhằm thiết thực kỷ niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10.3.1975 – 10.3.2019), mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, sản phẩm cà phê của tỉnh Đắk Lắk với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng đã có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần lớn vào tổng giá trị xuất khẩu cà phê của cả nước, góp phần quan trọng đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2018 lên gần 1,9 triệu tấn với doanh thu hơn 3,5 tỷ USD.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Các chương trình nghệ thuật hướng tới việc tôn vinh người trồng cà phê.

Việc tổ chức lễ hội lần này có nhiều điểm mới, không những tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột mà còn hướng tới phát triển cà phê đặc sản Việt Nam và khát vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành "điểm đến của cà phê thế giới"; góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Lễ hội cũng gắn mục tiêu giao lưu văn hóa với xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư là phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

Phó Thủ tướng biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Bộ ngành Trung ương trong công tác tổ chức Lễ hội lần này.

Tái hiện không gian văn hóa của người dân Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có các giải pháp thực sự bứt phá và hiệu quả hơn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Để phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn nước ta nói chung và ngành cà phê nói riêng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cùng với các tỉnh có trồng cà phê rà soát tổng thể việc phát triển ngành cà phê cho phù hợp với xu thế thị trường thế giới và bảo đảm các điều kiện kiện sản xuất bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành cà phê theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

"Cần khuyến khích và thu hút đầu tư tư nhân vào tái canh cà phê; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích phát triển cà phê đặc sản Việt Nam với tính chất là cà phê cao cấp, có hương vị đặc biệt, được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu, xu thế tiêu thụ của thế giới và gia tăng giá trị cho cây cà phê, nhất là tăng lợi nhuận trực tiếp cho người nông dân trồng cà phê" - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo.

Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại.

Để vươn tới khát vọng trở thành "điểm đến của cà phê thế giới", Đắk Lắk phải chú trọng nâng cao thực lực, làm tốt công tác truyền thông;, mở rộng thị trường tiêu thụ, mở rộng thị trường kết nối với bạn bè trên thế giới để phát triển kinh tế - xã hội gắn với thu hút ngày càng nhiều hơn nữa những người yêu cà phê, những chuyên gia, các nhà sản xuất và chế biến cà phê đến với vùng đất "tinh hoa đại ngàn" này; để Đắk Lắk thực sự trở thành thế giới cà phê đầy hương vị.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các Bộ ngành Trung ương cần tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ cho các tỉnh về nghiên cứu khoa học, tạo cơ chế, chính sách cho người trồng cà phê và sản phẩm cà phê.

Đề nghị Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cần phát huy vai trò là đầu mối để các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm cho cây cà phê và sản phẩm cà phê phát triển ổn định và bền vững, tạo ra nhiều thương hiệu lớn có uy tín cao vào tính cạnh tranh lành mạnh mang lại nguồn kinh tế cao cho các địa phương và đất nước.