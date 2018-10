Quảng Nam: Mua phải sâm Ngọc Linh giả, huyện sẽ bồi thường lại tiền

(Dân Việt) Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khẳng định nếu người dân nào mua sâm Ngọc Linh ở phiên chợ trúng phải sâm giả sẽ được UBND huyện bồi thường lại tiền.

Thời gian gần đây dư luận ở Quảng Nam cho rằng, qua các phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 1-3 hàng tháng ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sâm có nguồn gốc không rõ ràng.

Ngày 3.10, trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, phiên chợ sâm Ngọc Linh là do người dân tự tổ chức, còn huyện chỉ hỗ trợ về mặt bằng, địa điểm và an ninh.

Sâm Ngọc Linh được bán ở phiên chợ từ ngày 1-3 hàng tháng

Nhiều người cho rằng, sâm Ngọc Linh bán ở phiên chợ được chuyển từ tỉnh Kon Tum về bán, vậy sâm đó có đảm bảo nguồn gốc, chất lượng không?. Ông Bửu giải thích, sâm Ngọc Linh là trên núi Ngọc Linh chứ không ai nói sâm Ngọc Linh là của Quảng Nam hay Kon Tum, vì theo địa lý núi Ngọc Linh là thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, nên chất lượng, nguồn gốc sâm ở đỉnh Ngọc Linh đều giống nhau.

“Trong phiên chợ, nếu người dân muốn đăng ký bán sâm thì qua phải Tổ kiểm định sâm Ngọc Linh, sâm có nguồn gốc, xuất xứ mới được vào bán. Nếu người dân vào phiên chợ mà mua trúng sâm Ngọc Linh giả sẽ được UBND huyện bồi thường lại tiền.

Ngoài ra, ở phiên chợ không chỉ bán sâm Ngọc Linh mà còn bán các dược liệu, tiêu thụ các sản phẩm do người dân sản xuất ra” - ông Bửu khẳng định.

Nếu người dân nào mua trúng sâm Ngọc Linh giả ở phiên chợ sẽ được UBND huyện bồi thường lại tiền

Mỗi phiên chợ bán ra vài chục kg sâm Ngọc Linh, vậy huyện có đảm bảo được nguồn sâm để bán ra thị trường?. Ông Hồ Quang Bửu trả lời, qua khảo sát trên địa bàn huyện Nam Trà My có hơn 1.000 hộ trồng với 2.000ha sâm Ngọc Linh.

Ông Bửu còn nhấn mạnh thêm: “Hiện nay chủ yếu người dân ở đỉnh Ngọc Linh thuộc địa phận Nam Trà My bán ở phiên chợ. Nhưng nếu người dân ở đỉnh Ngọc Linh (Kon Tum) qua bán sâm tại phiên chợ vẫn được, vì chất lượng sâm Ngọc Linh ở đỉnh Ngọc Linh đều như nhau”.

Củ sâm Ngọc Linh được trồng trên đỉnh Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum

Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành Công thương không có cấp phép tổ chức phiên chợ sâm Ngọc linh, vì phiên chợ thì do huyện tổ chức, còn phía sở chỉ cử Tổ tư vấn gồm Chi cục Quản lý thị trường tham gia giúp địa phương kiểm tra, kiểm định nguồn gốc sâm.

Được biết, qua các phiên chợ, UBND huyện Nam Trà My có báo cáo cho rằng, mỗi phiên chợ sâm Ngọc Linh được bán khoảng 50kg sâm củ và lá, thu vào hơn 4 tỷ đồng.

Mới đây nhất, 5.9, tại lễ khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Sản phẩm sâm Ngọc Linh như một quốc bảo của nước ta. Việc nghiên cứu, canh tác và phát triển sâm Ngọc Linh có tầm quan trọng. Hiện nay nhu cầu sử dụng sâm và các chế phẩm của nước ta rất cao nhưng vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy khi hình thành, Trung tâm phải hoạt động có hiệu quả nhằm nghiên cứu, phát triển tốt sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác. Qua đó bảo tồn nguồn gen quý hiếm, xây dựng sâm Ngọc Linh thành thương hiệu Quốc gia”.