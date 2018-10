Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Lan tỏa gương làm giàu

(Dân Việt) Chiều 12.10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đón đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc (NDVNSX) năm 2018.

Cùng dự buổi tiếp có ông Chu Văn Liêm – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Về phía Trung ương Hội NDVN có Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng; các Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN và 63 NDVNSX đến từ 63 tỉnh, thành phố.

Thẳng thắn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng bày tỏ cảm ơn Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành thời gian tiếp kiến đoàn đại biểu NDVNSX 2018. Đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết, tiếp nối thành công của Chương trình Tự hào NDVN 5 lần trước, năm 2018, T.Ư Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “NDVNSX 2018”.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018, chiều 12.10. ảnh: ĐÀM DUY

Trên cơ sở 148 hồ sơ đề cử từ 63 tỉnh, thành phố, Hội đồng bình chọn chung khảo đã họp, xem xét công tâm, khách quan, cân nhắc kỹ lưỡng chọn ra 63 NDVNSX 2018. Đây là những hội viên, nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội NDVN gồm: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Tại buổi tiếp kiến, đại diện đoàn đại biểu NDVNXS 2018 đã có những phát biểu bày tỏ tâm tư, mong muốn với Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bên cạnh nêu bật thành tích, quá trình vượt khó vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng quê hương, các NDVNXS 2018 còn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị, đề xuất của NDVNXS 2018 tập trung vào các lĩnh vực như mở rộng hạn điền, tạo thuận lợi để nông dân tích tụ, tập trung đất đai, mở rộng quy mô sản xuất; tạo điều kiện tốt hơn để nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao; tiêu thụ nông sản….

Đánh giá cao sáng tạo của Hội NDVN

"Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội, rất mong Hội NDVN tiếp tục củng cố vai trò của mình cả về chất lượng số lượng, trong đó có nhiệm vụ mới, đó là tham gia phản biện xã hội, đóng góp xây dựng chính sách tạo thuận lợi cho sản xuất của ND, quan tâm kịp thời các hộ nghèo phát triển kinh tế”.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu NDVNSX 2018 đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội NDVN. “Qua theo dõi hoạt động của Hội ND, tôi rất phấn khởi khi thấy Hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo, tạo niềm tin, động lực cho NDVN tham gia phát triển sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ một quốc gia còn nghèo, sản xuất nông nghiệp thuần tuý, nay chúng ta đã phát triển, vươn ra thị trường thế giới, điều này có vai trò rất lớn của người ND. Tôi rất thích và đánh giá cao Chương trình Tự hào NDVN, trong đó có nhiều hoạt động rất sáng tạo, như Diễn đàn xuất khẩu nông sản, Giải báo chí toàn quốc Tự hào NDVN, Cuộc thi Tôi là nông dân 4.0. Đây là cách tiếp cận mới của Hội ND…” – Quyền Chủ tịch nước nói.

Quyền Chủ tịch nước đánh giá, Hội NDVN với lực lượng hội viên đông đảo đã tham gia rất tích cực, hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa cả nước có 30,9% số xã đạt chuẩn; phong trào nông dân tham gia bảo vệ tổ quốc, an ninh quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

“Có câu phi nông bất ổn, sau này là phi thương bất phú, phát triển công nghiệp; nhưng có câu thời nào cũng đúng, đó là phi trí bất hưng. Do đó tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục trau dồi trình độ, chuyên môn, tay nghề... Hội NDVN có cuộc thi Tôi là ND 4.0, đây là sáng tạo rất hiệu quả, cho thấy nhiều ND chủ động, tích cực ứng dụng KHCN vào sản xuất, tạo ra nông sản có giá trị, chất lượng. Năm nay cũng là 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, vì vậy tôi rất đồng tình với các nội dung phát động thi đua của Hội ND. Mong rằng từ các gương NDVNSX hôm nay, các phong trào thi đua sẽ lan toả mạnh mẽ hơn nữa, để chúng ta ngày càng có thêm nhiều bông hoa đẹp, nhiều tỷ phú nông dân” – Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.