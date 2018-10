Ra mắt thương hiệu 'Ruộng nhà mình'

Vài nét về thương hiệu “Ruộng nhà mình” - Các sản phẩm trong thương hiệu “Ruộng nhà mình” Sẽ được phân phối chính thức tại thị trường phía Bắc từ tháng 10/2018. - Tầm nhìn: Được công nghệ rộng rãi là thương hiệu đại diện cho các nông đặc sản được kiểm soát an toàn theo chuỗi, có chất lượng và giá thành cạnh tranh trên thị trường trog nước và quốc tế. - Với người nông dân: Nông dân cam kết và tham gia vào chuỗi SX an toàn theo chương trình sẽ được thương hiệu “Ruộng nhà mình” hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và xúc tiến thương mại để giúp gia tăng thu nhập từ 15-25%. - Với người tiêu dùng: Người tiêu dùng tham gia chương trình do thương hiệu “Ruộng nhà mình” phân phối sẽ được phục vụ nhanh chóng, tiện lợi, tin cậy với giá thấp hơn khoảng 15% so với các sản phẩm cùng loại đang bán tại các kênh bán lẻ trên thị trường hiện nay. - Sản phẩm thuộc phân khúc Đặc sản của thương hiệu “Ruộng nhà mình” sẽ được các chuyên gia ẩm thực tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vùng miền. Sản phẩm sẽ được đưa đi tham dự các cuộc đấu xảo quốc tế hàng năm để vinh danh nông sản Việt Nam. - Mua hàng thế nào?: Người tiêu dùng có thể mua sản phẩm tại hệ thống các kênh phân phối của thương hiệu như siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán gạo truyền thống qua hotline và website của thương hiệu “Ruộng nhà mình”. Đến ngày thu hoạch sản phẩm, quá trình thu hoạch sẽ được ghi hình trực tiếp và đăng tải trên website: ruongnhaminh.vn. Sản phẩm sẽ được vận chuyển đến tận nhà khách hàng (áp dụng đối với khách hàng có thẻ khách hàng thân thiết). - “Ruộng nhà mình” hiện tại có gì?: Hiện tại, sản phẩm được phân phối tại thương hiệu bao gồm (tính đến ngày 1/10/2018): + Hàu sữa, ngao hai cùi, tu hài của Vịnh Bái Tử Long (Vân Đồn, Quảng Ninh). + Chè Shan Tuyết của Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) + Xoài cát của Hòa Lộc (Đồng Tháp) + Gạo ST24 của Đồng bằng sông Cửu Long + Tôm càng xanh của Kiên Giang + Cá sông Đà của Hòa Bình + Gà đồi Yên Thế của Bắc Giang