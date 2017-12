Rau an toàn Việt Long – Ngát xanh cánh đồng Nông thôn mới

(Dân Việt) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long tiên phong liên kết với các hộ dân trong vùng dự án để sản xuất ra các loại Rau- Củ - Quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là một mô hình mới đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.

Với quyết tâm xóa bỏ khái niệm “rau, quả bẩn” nỗi ám ảnh của các bà nội trợ, năm 2012, Công ty Việt Long đã bắt tay thực hiện Dự án quy hoạch rau an toàn có tổng diện tích trên 50ha tại phường Cộng Hòa (TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) và sau đó là xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) với tổng kinh phí đầu tư hơn 69 tỉ đồng.

Sản phẩm rau an toàn Việt Long đã có mặt tại các siêu thị và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Lê Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long (Công ty Việt Long) chia sẻ, Việt Long làm nông nghiệp theo kiểu liên kết với bà con nông dân sản xuất thực phẩm sạch theo mô hình chuỗi giá trị sản phẩm. Công ty đã tiên phong trong hình thức sản xuất mới này với sự đầu tư lớn về hệ thống nhà lưới, nhà sơ chế, khu sản xuất giống rau, xây dựng đường giao thông nội đồng, kênh tưới, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, tập huấn phương pháp, kỹ thuật trồng và chăm sóc rau công nghệ cao cho nông dân”.

Với mục tiêu xây dựng một vùng chuyên canh rau an toàn trên những cánh đồng mẫu lớn, nên các thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước về giống rau, về chất lượng an toàn sản phẩm luôn được áp dụng triệt để và xây dựng dự án theo mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP. Công ty đã thu mua, sơ chế sản phẩm của nông dân trong vùng dự án và đưa ra thị trường, lượng rau tiêu thụ bình quân đạt 3- 4 tấn/ngày. Giá thu mua sản phẩm rau của các hộ dân cao hơn giá thị trường 5- 10% nhằm tạo động lực và sự tin tưởng của bà con nông dân.

Lãnh đạo tỉnh thăm cánh đồng trồng rau sạch của Công ty Việt Long

Ông Ngô Tiến Thân, phó Tổng giám đốc công ty cho biết: “Công ty đã phối hợp với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm để nhận chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo yêu cầu chất lượng phục vụ sản xuất rau an toàn. Đồng thời xây dựng một trung tâm điều hành sản xuất gồm các chuyên gia, kỹ thuật viên của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP cho những hộ nông dân trong vùng dự án...”.

Quảng Yên là vùng đất màu mỡ, trước đây đã có nhiều mô hình trồng rau an toàn được triển khai ở một số xã nhưng đã không đi đến thành công do chưa có sự liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân. Từ những bài học kinh nghiệm đó, Công ty Việt Long đã được thực hiện dự án rau an toàn một cách bài bản, đúng quy trình, kỹ thuật và có đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu riêng.

Những cánh đồng rau sạch Việt Long góp phần xây dựng NTM, bởi cái đích của NTM và xa hơn nữa là góp phần tích cực thúc đẩy tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đào tạo nên một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp hơn theo xu thế nông nghiệp 4.0.

Box: Các sản phẩm rau an toàn của Công ty đã được Bộ KH&CN cấp mã số, mã vạch để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Đến nay, sản phẩm rau an toàn Việt Long đã có mặt trên hệ thống các siêu thị lớn như Metro, Big C, Vincom, Myway là thương hiệu được được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn.