Rau xanh rớt giá, nông dân để rau chết già, thối rữa tại ruộng

(Dân Việt) Những ngày gần đây, giá rau xanh tại địa bàn Nghệ An giảm xuống quá thấp, hàng chục hecta rau xanh các loại đã đến kì thu hoạch nhưng nông dân không thèm thu hái, bị chặt bỏ hoặc để rau tự chết già tại ruộng, khiến ai cũng xót xa.

Sau Tết, những cánh đồng chuyên canh cây rau tại vựa rau huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đìu hiu, xơ xác. Những cánh đồng rau này trước đây luôn luôn tấp nập cảnh hối hả thu hoạch của người dân, nhưng giờ bỗng dưng vắng lặng. Những luống rau dù đã đến ngày thu hoạch nhưng bị “lãng quên” trở nên già cỗi, héo úa và tự thối rữa ngay tại ruộng.

Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh trên là do giá rau xanh sau Tết bỗng nhiên giảm “không phanh”, khiến nông dân không còn mặn mà với việc thu hoạch mặc dù đã bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc trong suốt hơn 3 tháng qua.

Những luống rau đến thời kỳ thu hoạch bị “bỏ rơi” tại ruộng và “chết già” theo ngày tháng. Ảnh Cảnh Thắng

Trao đổi với PV báo NTNN, chị Phan Thị Dung một nông dân tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ: “Bây giờ giá rau thấp quá, có thu hoạch còn không bán được thì đành phải để vậy thôi. Mình bỏ công sức, mồ hôi trong suốt mấy tháng nhưng đành chịu, chưa có năm nào mà giá rau xuống thấp như thế này, có thu hoạch cũng không ai mua, nên phải để như vậy thôi. Chúng tôi xót lắm chứ”.

Cùng chung cảnh ngộ với gia đình chị Dung có gia đình anh Cường cùng xóm cũng phải nuốt nước mắt bỏ mặc tại ruộng gần 1 vườn su hào đến ngày thu hoạch vì không bán được. Củ su hào quá già rồi cũng tự thối rữa, bà con coi như để lại làm phân bón cho vụ sau.

Dù đã quá ngày được thu hoạch nhưng những luống su hào vẫn bị lãng quên vì giá quá thấp. Ảnh: Cảnh Thắng

Không chỉ riêng gia đình chị Dung và anh Cường mà nhiều hộ nông dân khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Để kịp vụ sản xuất mới nhiều người đã phải chặt bỏ rau, hoặc tận dụng đưa về làm thức ăn cho gia súc hoặc để làm phân bón.

Hiện tại giá bắp cải được bán tại ruộng chưa đến 1.000 đồng/kg, su hào cũng chỉ được bán với giá 1.000 đồng / kg, hành hoa thì đạt mức 2000 – 3000 đồng/kg tùy theo chất lượng ... Với khoảng 3 sào bắp cải chuẩn bị thu hoạch gia đình chị Mai có thể lỗ cả chục triệu đồng vì mức giá quá thấp. Theo ước tính bình quân mỗi sào rau nếu bán được người trồng cũng chịu lỗ từ 1 – 2 triệu đồng, chưa tính công chăm sóc và thu hoạch.

Hiện tại giá cải thảo được bán tại ruộng với giá chưa đến 1.000 đồng/kg khiến người nông dân không thiết tha để thu hoạch. Ảnh: Cảnh Thắng

Vụ xuân này, xã Quỳnh Lương cơ cấu 215 ha rau màu với những loại chủ lực như su hào, cải bắp, súp lơ, cải thảo, xà lách...

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tình hình tiêu thụ rau màu ở địa phương giảm nhiều so với các năm trước, nguyên nhân là do thời tiết thuận lợi nên các địa phương khác trồng được rau, do đó lượng tiêu thụ giảm mạnh. Đặc biệt, xu hướng nhiều hộ gia đình tự trồng rồi chăm sóc để ăn ngày càng phổ biến cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều hộ dân trồng rau tại xã chúng tôi không thể tiêu thụ được.