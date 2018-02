Rét đậm lịch sử, nhiều trâu bò chết rét, dừng gieo mạ khẩn cấp

(Dân Việt) Những ngày gần đây, trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) có thời điểm nhiệt độ giảm sâu xuống chỉ còn -1,6 độ C, xuất hiện băng giá. Hôm qua ở Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện tuyết rơi dày đặc. Tại huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã có hàng chục con gia súc bị chết... Giá rét đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chăn nuôi, sản xuất lúa vụ xuân của nhà nông.

Trâu bò chết rét

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, những ngày qua, tại một số vùng núi cao, có thời điểm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 3 độ C. Thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt đã khiến 15 con trâu, bò ở huyện Trạm Tấu bị chết rét; trong đó, chủ yếu là trâu, bò già và bê nghé.

Cục Trồng trọt khuyến cáo bà con cần triển khai các biện pháp để chăm sóc bảo vệ tốt cho mạ vụ xuân. Ảnh: I.T

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài từ 30.1 cho đến hết ngày 5.2. Trong đợt rét đậm kéo dài này, dự báo nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ giảm xuống còn 9-12 độ C, vùng núi rét sâu 5-8 độ C, vùng núi cao sẽ xuống dưới 3 độ C, nguy cơ cao xuất hiện băng giá và sương muối.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Trạm Tấu cho biết, để tăng cường các biện pháp chống rét cho đàn gia súc, lãnh đạo huyện, cán bộ chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo, hướng dẫn người dân cách chống rét cho trâu bò.

Giải pháp là tăng cường che chắn chuồng trại, cho trâu bò uống nước muối ấm, cho ăn cám, đốt sưởi ấm. Vận động người dân không chăn thả trâu bò vào ngày giá rét.

Còn tại Lạng Sơn, trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Nam Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn cho biết: Do nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C nên đã xuất hiện hiện tượng tuyết rơi và băng giá ở khu vực Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Tính đến thời điểm hiện tại, chi cục chưa nhận được báo cáo về hiện tượng gia súc, gia cầm chết rét.

Ông Hoàng Quốc Huy - Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn cũng cho biết, nhiệt độ lúc 8 giờ sáng 31.1 tại đỉnh Mẫu Sơn là -0,5 độ C và đã xuất hiện băng giá.

Nhằm chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trong đợt lạnh này, Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn sớm ban hành văn bản yêu cầu các huyện, thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh chủ động các biện pháp như: Hướng dẫn cho người chăn nuôi có các biện pháp hợp lý phòng chống đói rét cho vật nuôi chủ động.

Tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền người dân tích trữ sẵn cỏ khô, rơm, rạ... làm thức ăn bổ sung cho trâu bò vào những ngày rét đậm.

Đối với tình hình dịch bệnh mùa đông trên đàn gia súc, gia cầm, Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo trạm thú y các huyện, thành phố, thị trấn phân công cán bộ kỹ thuật của trạm, thú y viên của xã phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các thôn bản, các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, kịp thời và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.

Ngừng gieo mạ vụ xuân

Sáng 31.1, trao đổi với NTNN về tình hình rét đậm rét hại ảnh hưởng đến cây trồng và công tác chỉ đạo phòng chống rét, ông Nguyễn Hồng Sơn – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, đến thời điểm này chưa ghi nhận được thiệt hại của cây trồng do ảnh hưởng thời tiết rét đậm rét hại. Tuy nhiên nếu tình hình thời tiết này kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa và hoa màu, vì vậy bà con cần tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng để chăm sóc tốt lúa và hoa màu.

Đối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền núi phía Bắc cần tuân thủ theo lịch gieo cấy sau 4.2, tức tiết lập xuân trong trường hợp thời tiết ấm lên, nếu đến thời điểm đó rét đậm rét hại vẫn còn tiếp diễn, bà con nông dân không gieo cấy vội.

Đối với Bắc Trung Bộ, hiện nay các địa phương đã tổ chức gieo mạ vụ xuân theo đúng lịch thời vụ, tuy nhiên hiện nay thời tiết diễn biến không thuận lợi để tiếp tục gieo cấy, vì vậy Cục Trồng trọt khuyến cáo bà con ngừng gieo mạ, đợi qua đợt rét đậm rét hại, thời tiết ấm lên mới tiếp tục giao cấy.

Đối với diện tích mạ vụ xuân đã gieo cấy, bà con cần triển khai các biện pháp để chăm sóc bảo vệ tốt, cụ thể giữ nước đều mặt ruộng với những ruộng đã cấy, nước được xem như áo của lúa xuân. Bên cạnh đó bà con cần che phủ vòm nylon cho mạ, giữ nước ngập chân mạ, bón thêm lân supe trộn tro bếp mục, không bón thúc đạm cho mạ.

Với các vùng bà con đã cấy trước khi xảy ra rét hại, khi trời ấm lên, kiểm tra ngay tình trạng mạ và lúa đã cấy, nếu nhổ lúa thấy rễ đã đen lại, không có rễ trắng, các lá trên đã có biểu hiện héo, gốc thân chuyển đen, cần chủ động bố trí gieo bổ sung bằng các giống trà xuân muộn, lúa thuần, lúa lai để thay thế diện tích này.

Cũng theo ông Sơn, đối với cây rau màu, bà con cần phủ rơm, rạ hoặc nylon cho diện tích mới trồng, tưới đủ nước, tốt nhất tưới bổ sung bằng nước lân supe. Bảo vệ diện tích ương cây giống, con giống, khi thời tiết ấm tranh thủ trồng ngay rau màu vụ xuân, để đảm bảo nguồn cung và tranh thủ cơ hội về giá, nâng cao thu nhập.