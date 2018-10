Sẵn sàng cho ngày hội lớn của nhà nông

Nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 trong quá trình lao động, sản xuất đã tìm tòi, sáng tạo ra những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Xét toàn thể 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thì những “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” đều là những hạt nhân nòng cốt, có đóng góp đáng kể”.

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Trong 6 năm qua, Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn tự hào được đồng hành cùng với Ban tổ chức Chương trình Tự hào NDVN. Là doanh nghiệp sản xuất phân bón, công ty luôn gắn bó với người ND. Sự tồn tại và phát triển của công ty chính là sự giúp sức của ND. Do đó chúng tôi luôn mong muốn làm thật nhiều điều có lợi cho ND, coi đó là trách nhiệm trước những người bạn đồng hành, trách nhiệm đền đáp những đóng góp của ND với công ty”.

Ông Phan Quốc Nam - đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền