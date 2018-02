Sau "giải cứu", thủ phủ điều Bình Phước được mùa, giá đẹp "như mơ"

(Dân Việt) Sau Tết Nguyên đán, nhiều vườn điều tại Bình Phước - thủ phủ cây điều của Việt Nam bắt đầu cho thu hoạch, nông dân kỳ vọng năm nay điều sẽ có năng suất cao hơn khi thời tiết cho đến thời điểm này đang thuận lợi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các huyện Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, thị xã Đồng Xoài,… nhiều vườn điều bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Nhiều nông dân cho hay điều năm nay cho thu hoạch khá muộn so với mọi năm nhưng hứa hẹn năng suất sẽ cao hơn.

“Từ trước tết, nhà tôi đã thu được hơn chục ký điều. Đợt ra hoa vào đầu năm 2018 vườn điều dính mấy cơn mưa, sau những trận mưa như vậy tôi đều phải xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc hoa nên nhìn chung đỡ hơn mùa điều năm trước. Đến giờ này nhiều cây trong vườn vẫn đang ra hoa, hoa không bị đen, bị sâu nhiều. Từ nay đến hết tháng nếu không mưa trái mùa, dự kiến vụ điều năm nay sẽ trúng hơn năm rồi”, anh Nguyễn Văn Đức (xã Tân Lợi) chia sẻ.

Nông dân Bình Phước thu hoạch điều.

Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước đánh giá tình hình sâu bệnh hại cây điều đã giảm, nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt người dân đã chủ động hơn trong phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc vườn điều để đảm bảo năng suất. Trong giai đoạn này các cán bộ nông nghiệp vẫn hỗ trợ các nông dân chăm sóc vườn điều trong giai đoạn ra hoa, đậu trái và đạt được kết quả tốt khi các vườn điều có tỷ lệ ra hoa đậu trái cao, hứa hẹn niên vụ điều 2017 – 2018 đạt năng suất cao.

Với kinh nghiệm trồng điều lâu năm, ông Hoàng Văn Hoan (huyện Bù Gia Mập) đánh giá vụ điều năm nay hơi muộn và không được rộ như mọi năm. Điển hình như vườn nhà ông có những cây đã cho thu hoạch nhưng cũng có cây lại đang bắt đầu ra hoa, đậu trái.

Ông cho rằng điều này lại có lợi cho nhà vườn bởi các đợt ra hoa như vậy sẽ giúp dân tránh được các thiệt hại nặng khi thời tiết bất lợi. Với tình hình như năm nay, ông Hoan cho rằng khá yên tâm khi tỷ lệ ra hoa, đậu trái tại vườn điều cao hơn năm trước.

Tương tự, nhiều nông dân trồng điều trong tỉnh cho biết năm nay điều ra hoa khá muộn nhưng những đợt ra sau nhìn sung sức, không bị khô nhiều. Điều này một phần do thời tiết thuận lợi, nhưng cũng do người dân chủ động xịt thuốc kích thích hoa, bảo vệ đọt non, chống rụng hoa… Đến thời điểm này các cơn mưa trái mùa ít xuất hiện, người dân kỳ vọng vụ điều năm nay cho năng suất tốt.

Đáng mừng hơn, năm nay điều được giá, các đại lý thu mua với giá cao. “Vào đầu mùa giá điều tươi được các đại lý thu mua hơn 40 ngàn đồng/kg. Đến giữa mùa giá điều có thể sẽ xuống thấp hơn nhưng dự kiến không dưới 30 ngàn đồng/kg”, một nông dân chia sẻ.

Nông dân chủ động chăm sóc vườn điều. Ảnh: Hữu Ký

Theo thông tin từ Sở NNPTNT Bình Phước, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 134.000 hecta điều. Để chuẩn bị cho niên vụ điều 2017-2018, ngay từ tháng 9-10.2017, ngành nông nghiệp tỉnh đã mở các đợt ra quân giúp nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây điều nhằm giảm thiệt hại về năng suất cho các vườn điều.

Từ tháng 11.2017, các cán bộ, kỹ sư của Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục đến tận vườn điều hướng dẫn nông dân quy trình phòng trừ sâu bệnh, tập trung cho giai đoạn cây điều ra hoa, đậu trái. Công tác này được tập trung đẩy mạnh tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng và Đồng Phú, nơi chiếm trên 90% diện tích cây điều toàn tỉnh.