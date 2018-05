Siêu thị lớn dành vị trí đẹp nhất để giúp nông dân tiêu thụ dưa hấu

(Dân Việt) Trước thông tin dưa hấu ở Quảng Ngãi, Quảng Nam đang bị rớt giá, nông dân để chín thối ngoài đồng. Hệ thống bán lẻ, nhà phối lớn Big C Việt Nam đã dành vị trí đẹp nhất, ngay lối vào quầy thực phẩm tươi sống để bày dưa hấu Quảng Nam, Quảng Ngãi giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Từ ngày 14/05/2018 trên hệ thống siêu thị Big C toàn quốc, dưa hấu Quảng Ngãi, Quảng Nam được bố trí vị trí đẹp nhất – ngay lối vào của quầy thực phẩm tươi sống, tạo thuận tiện để giúp sản phẩm dễ tiêu thụ. Ngoài ra, các siêu thị liên tục phát loa thông báo cho khách hàng đến ủng hộ tiêu thụ dưa hấu hỗ trợ nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Sản phẩm dưa hấu Quảng Ngãi, Quảng Nam, được bán tại siêu thị Big C Việt Nam với giá hỗ trợ tốt nhất cho nông dân (giá bán ở các siêu thị khu vực miền Nam là 4.300 đồng/kg; các siêu thị khu vực miền Trung là 4.100 đồng/kg (riêng Big C Nha Trang 3.800 đồng/kg), và các siêu thị miền Bắc 5.900 đồng/kg), nên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khách hàng mua sắm. Dự kiến, trong 1 tuần đồng hành cùng nông dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, khoảng 250 tấn dưa hấu sẽ được tiêu thụ trên toàn Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.

Trong dịp này, Big C cũng giới thiệu Nước ép dưa hấu 8.000 đồng/chai. Đây là lần đầu tiên loại nước ép dưa hấu (của nông dân Quảng Ngãi, Quảng Nam) đóng chai lớn, được bán tại Big C, trông rất bắt mắt, góp phần để dưa hấu được tiêu thụ mạnh hơn, góp phần giải quyết đầu ra nhanh chóng, để giá dưa hấu dần ổn định trở lại, giúp bà con nông dân tránh lâm vào tình cảnh thua lỗ.

Tuần trước, khi nắm được tình hình bí đỏ của các hộ nông dân Xã Cư Yang, Huyện Eakar, tỉnh Đăk Lắk khó tiêu thụ, Bộ phận thu mua của Big C Việt Nam đã lập tức liên hệ với chính quyền địa phương và quyết định thu mua sản phẩm hỗ trợ nông dân. Big C đã tiêu thụ khoảng 60 tấn bí đỏ, góp phần giải quyết đầu ra, để giá bí đỏ dần ổn định trở lại, giúp bà con nông dân tránh lâm vào tình cảnh thua lỗ.