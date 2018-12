Sơn La: Công bố xã 21 đạt chuẩn nông thôn mới

(Dân Việt) Chiều nay 25.12, xã Viêng Lán (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã diễn ra Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Dự buổi lễ công bố có lãnh đạo các ban ngành địa phương và đông đảo bà con nhân dân đến tham dự.

Viêng Lán là xã thuần nông nằm dọc hai bên quốc lộ 6, địa hình bao quanh thị trấn Yên Châu, có tổng diện tích đất tự nhiên 2.712 ha trong đó: Đất nông nghiệp là 749,28 ha, đất lâm nghiệp1726,1 ha, đất khác 236,62 ha. Toàn xã có 9 bản, gồm 580 hộ với 2.397 nhân khẩu, các dân tộc anh em là Kinh, Xinh Mun...cùng sinh sống đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển...

Khẩu hiệu, cờ hoa được trang trí khang trang trong lễ công bố xã Viêng Lán đạt chuẩn NTM.

Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2012, xã Viêng Lán mới đạt 2 tiêu chí là tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn (không quy hoạch), đạt 9/49 chỉ tiêu, còn lại 17/19 tiêu chí chưa đạt, 40/49 chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11%; số nhà tạm 31 nhà, cơ sở vật chất văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người/năm còn thấp, trình độ dân trí không đồng đều, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế.

Với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị huyện, xã Viêng Lán và toàn thể nhân dân, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng với những chính sách phù hợp của Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh. Đến nay, xã Viêng Lán đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.

Từ khi xây dựng NTM, đường bản, ngõ xóm đều đường bê tông hóa.

Kết quả, xã đã huy động tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ trên 27,501 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước: 19,109 tỷ đồng (chiếm 69,49%); Nhân dân đóng góp: 7,992 tỷ đồng, (chiếm 29,06%); Doanh nghiệp và các nguồn khác: 0,4 tỷ đồng, chiếm 1,45%. Ngoài sự đóng góp bằng tiền mặt, bà con nhân dân còn đóng góp12.195 ngày công. Một số hộ dân hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản với tổng số đất trên 10.143m2, 222 cây ăn quả, 124 cây lấy gỗ, 53,6m tường rào.

Trụ sở UBND xã Viêng Lán, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La được trang trí công phu đón công công bố đạt chuẩn NTM.

Xã thành lập 2 Hợp tác xã trồng cây ăn quả bước đầu hoạt động hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã như: Mô hình VAC tại bản Huổi Qua, Nà Và 2, Kho Vàng... áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, thâm canh tăng năng suất trên diện tích 64 ha ruộng 2 vụ, có 295 ha cao su (diện tích cây cao su cho mủ là 152,3 ha, sản lượng mủ đã thu năm 2017, 2018 đạt 132,6 tấn), phát triển 130 ha cây ăn quả các loại... ưu tiên phát triển xoài tròn Yên Châu (vùng chỉ dẫn địa lý).

Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm (năm 2018 đạt 29,62 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 6,2%, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc trên địa bàn xã.

Thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn xã liên tục tăng qua các năm đạt 29,62 triệu đồng/người/năm.

Ông Lừ Văn Khâu, bản Nà Và 2, xã Viêng Lán phấn khởi: “Tôi rất vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay, các gia đình cùng nhau hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa, thi đua lao động, sản xuất nâng cao đời sống. Các công trình trường học được kiên cố hóa, đường giao thông đi lại thuận tiện, nhà văn hóa bản, nhà văn hóa xã, trạm y tế, trụ sở làm việc được xây dựng khang trang sạch đẹp, bà con trong xã ai ai cũng vui mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ nhau trong xóa đói giảm nghèo cùng nhau xây dựng xã Viêng Lán ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào Thái được trình diễn trong lễ công bố xã Viêng Lán đạt chuẩn NTM.

Thời gian qua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì ổn định, toàn xã có 9 đội văn nghệ bản. Hàng năm xã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao giữa các bản để giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông được quan tâm triển khai, từng bước được đổi mới, người dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn xã có 503/580 hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 85,86%; 8/9 bản được công nhận danh hiệu bản văn hóa chiếm 88,88%.

Ông Chá A Của, Trưởng ban Dân Vận tỉnh Sơn La trao chứng nhận đạt chuẩn NTM cho xã Viêng Lán.

Công tác phổ cập giáo dục duy trì bền vững, xã thực hiện tốt công tác duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng giảm.

Đông đảo bà con đến tham dự Lễ công bố xã Viêng Lán đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chá A Của, Trưởng ban Dân Vận tỉnh Sơn La cho biết: Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy chính quyền, các tầng lớp nhân dân đã cũng nhau chung tay xây dựng NTM, đã đạt được kết quả tích cực tạo nên phong trào “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trong suốt thời gian qua. Tôi biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Viêng Lán đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn. Thời gian tới tôi mong rằng, xã Viêng Lán phối hợp cùng bà con thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra các vấn đề phức tạp nảy sinh, cùng nhau chung tay gìn giữ những kết quả mà xã đã đạt được.