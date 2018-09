Sơn La: Đưa sản phẩm táo sơn tra vươn xa trên thị trường

(Dân Việt) Ngày 22.9, tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố và đón nhận chứng nhận nhãn hiệu táo sơn tra (táo mèo) Sơn La cho sản phẩm quả táo sơn tra tại địa phương.

Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc, địa hình chia thành nhiều tiểu vùng có đặc trưng sinh thái khác nhau, như huyện Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La có độ cao tuyệt đối từ 1.200m – 2.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình từ 15 độ C – 20 độ C rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây táo sơn tra.

Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La

Trước đây, cây sơn tra chỉ đươc biết đến như một cây lầm nghiệp, chủ yếu tập trung ở các cánh rưng nguyên sinh tại các xã, bản vùng cao của đồng bào dân tộc Mông. Năm 2006, do nhu cầu sử dụng quả sơn tra và các sản phẩm từ sơn tra tăng lên, đã thúc đẩy phát triển sơn tra thành một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế cho bà con nông dân ở vùng cao.

Sơn tra là một trong những loại cây trồng rất thích hợp với các địa phương có địa hình đồi núi cao, nhiệt độ giao động từ 15 độ C - 20 độ C

Ông Lê Văn Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho hay: Bắc Yên là một trong những huyện có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển của cây sơn tra. Những năm qua, huyện Bắc Yên nói riêng và các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, cây sơn tra đã và đang phát huy thế mạnh trở thành cây giữ đất, giữ rừng, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, quả sơn tra có nhiều tác dụng sinh học có lợi cho sức khỏe người dùng nên quả sơn tra và các sản phẩm chế biến từ sơn tra đang được nhiều khách hàng biết đến sử dụng rộng rãi, góp phần phát triển diện tích, sản lượng của sơn tra trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, theo đề xuất của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 56699/QĐ-SHTT cấp giấy chúng nhận nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La, gồm các sản phẩm được chứng nhận bảo hộ như: Quả sơn tra tươi, sơn tra khô, rượu ngâm sơn tra và rượu vang…

Anh Giàng A Chinh, ở xã Hang Chú (Bắc Yên) một trong những hộ gia đình gắn bó lâu năm với cây sơn tra phấn khởi: Thấy quả táo sơn tra Sơn La được cấp chứng nhận nhãn hiệu bảo hộ tôi vui lắm, mong rằng sau ngày hôm nay táo sơn tra sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến, liên kết, thu mua quả táo cho bà con trồng sơn tra, để chúng tôi không phải lo đầu ra nữa, giúp người trồng sơn tra có thu nhập ổn định, thoát nghèo.

Việc cấp giấy chúng nhận nhãn hiễu táo sơn tra Sơn La sẽ là điều kiện để xây dựng thương hiệu sản phẩm sơn tra của Sơn La trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo điều kiện cho các tổ chức, các nhân phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh sơn tra, nâng cao đời sống của nông dân trồng sơn tra trên địa bàn.