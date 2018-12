Sơn La: Liên tiếp công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Dân Việt) Trong tháng 12.2018, tỉnh Sơn La liên tiếp công bố 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khoảng 9h sáng nay (28.12) xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu đã tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn.

Phiêng Luông là xã vùng II của huyện Mộc Châu, có diện tích tự nhiên 3.015 ha, trong đó đất nông nghiệp 2605.63 ha, chiếm 86,42%; toàn xã có 830 hộ với tổng số 3.612 nhân khẩu, có 5 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 30,6%, dân tộc Dao chiếm 47,07%, dân tộc Kinh chiếm 5,7%, dân tộc Mường chiếm 16,2%; cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ buôn bán nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,97%; toàn Đảng bộ có 14 chi bộ sinh hoạt tại 9 bản, các đơn vị trường học, trạm y tế đóng trên địa bàn với tổng số 247 đảng viên.

Trường mầm non xã Phiêng Luông được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện cho các trẻ nhỏ yên tâm học tập.

Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, năm 2013, xã Phiêng Luông mới đạt 6 tiêu chí gồm: Quy hoạch, điện, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động hiệu quả, an ninh chính trị xã hội. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phiêng Luông trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn, bởi nguồn lực có hạn.

Dù thời tiết lạnh lẽo, xuất hiện sương mù dày đặc đông đảo bà con từ các bản vẫn đến tham dự lễ công bố xã Phiêng Luông đạt chuẩn NTM.

Với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Phiêng Luông xác định để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM thì công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, phải làm rõ cho nhân dân hiểu về quy hoạch xây dựng nông mới để bà con thực hiện. Trọng tâm của công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới là nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” và với phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, phát huy nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn vốn nhà nước giao để tổ chức thực hiện. Đến nay, xã Phiêng Luông đã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa thênh thang, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân đăng ký làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 40; 63; 115, 77 của HĐND tỉnh Sơn La. Nội dung làm đường giao thông nông thôn được người dân hưởng ứng tích cực, bàn bạc, thống nhất, tự nguyện đóng góp ngày công, tiền, hiến đất làm đường. Tổng kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các công trình về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế trên địa bàn xã từ năm 2013 đến năm 2018 là 32,277 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 22,589 triệu đồng; ngân sách TW (Vốn TPCP) 7.562 triệu đồng; ngân sách tỉnh 5,027 triệu đồng; ngân sách huyện 1000 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 9.688 triệu đồng.

Tram y tế xã được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm khám chữa bệnh.

Về cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trạm y tế trên địa bàn xã năm 2013 trên địa bàn xã Phiêng Luông không có trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ I, chưa có nhà văn hóa bản, trạm y tế trên địa bàn xã chưa đạt chuẩn. Đầu năm 2018, xã Phiêng Luông có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ I, có 5/9 nhà văn hóa bản đã hoàn thành và 4 nhà văn hóa bản đang triển khai xây dựng, trạm y tế trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010-2020).

Hàng năm xã đã huy động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Một 1ha đất nông nghiệp năm 2013 đạt 19 triệu đồng/ha, đến năm 2018 tăng lên 52,43 triệu đồng/ha. Năm 2013 trên địa bàn xã Phiêng Luông có 1 HTX Đoàn Kết, đến năm 2018 tăng lên 4 HTX với 52 thành viên hoạt động về lĩnh vực chè, rau và quả an toàn; 2 tổ hợp tác với 86 thành viên hoạt động về lĩnh vực ngô ủ ướp và rau, quả an toàn.

Nhiều tiết mucc văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong lễ công bố xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, xã Phiêng Luông còn đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho người dân, góp phần tăng giá trị hàng hoá nông sản, nâng cao sản lượng trên diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 29,47 triệu đồng/người/năm.

Trụ sở UBND xã Phiêng Luông được xây dựng kiên cố và hiện đại.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Bàn Văn Chiến, bản Suối Khem, xã Phiêng Luông vui mừng: Đạt được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Các cơ sở vật chất đều khang trang sạch đẹp, đường bản, ngõ xóm đều được bê tông hóa và mở rộng. Chúng tôi cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm giúp đỡ để người dân được tận mắt nhìn thấy những đổi thay trên quê hương mình. Chúng tôi sẽ gìn giữ những thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp hơn nữa.

Đến nay, 11,148km đường trục bản ở Phiêng Luông đã được bê tông hóa, 8,228 km đường ngõ xóm được bê tông hóa, 12,44 km đường nội đồng được cứng hóa. Công tác phổ cập giáo dục duy trì bền vững, xã thực hiện tốt công tác duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng giảm.

Bà Nhâm Thị Phương, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo xã.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy chính quyền, các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau đoàn kết xây dựng NTM đạt chuẩn. Thời gian tới, xã Phiêng Luông cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và đẩy mạnh phát triển hơn nữa 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn để giúp bà con vay đốn đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập vươn lên làm giàu ở địa phương.