Sơn La: Ngày đầu năm mới 2019 rét đậm rét hại, sương mù dày đặc

(Dân Việt) Những ngày qua, đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại. Tại tỉnh Sơn La, hôm nay 1/1/2019, cái rét vùng cao như cắt da cắt thịt, sương mù dày đặc, giăng kín cả 1 vùng trời, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 9 độ C, có nơi 4 độ C. Trong cái rét đậm rét hại, cuộc sống của người dân vùng cao tưởng như cũng co ro theo thời tiết khắc nghiệt ngoài trời...Dự báo thời tiết cho biết, trong những ngày tới, Sơn La, khu vực Tây Bắc tiếp tục rét đậm rét hại...

Đoàn đường tại tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (Sơn La) xuất hiện sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm sâu xuống 4 độ C. Dự báo thời tiết cho biết, trong những ngày tới, Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng tiếp tục tình trạng rét đậm rét hại, sương mù dày đặc...tại nhiều nơi. Những ngày qua không khí lạnh liên tục ùa về, xã Hang Chú, Háng Đồng, Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên khiến nhiệt độ giảm sâu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và quá trình di chuyển của các phương tiện giao thông. Tầm nhìn xa bị hạn chế rất nhiều do sương mù dày đặc trong cái lạnh tê buốt chân tay. Để tránh rét, bà con đồng bào dân tộc Mông tại nhiều địa phương tỉnh Sơn La phải nhóm lửa sưởi ấm . Trụ sở UBND xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu lấp ló sau những làn sương mù mờ ảo. Đồng bào dân tộc Thái (trắng) bản Cao Đa I, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên Quây quần bên bếp lửa, để tránh rét. Các tiểu thương bán hàng nông sản ven tuyến đường QL 6, TP.Sơn La co ro trong cái lạnh thấu xương. Thời tiết lạnh giá cực đoan, nhưng nhiều trẻ em ở vùng cao đầu trần, chân đất, mặc phong phanh trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Đồng bào vùng cao xã Co Mạ, huyện Thuận Châu mang bạt, chăn màn, nhóm lửa giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm. Bếp lửa, là biện pháp hữu hiệu và tiện lợi nhất, được người dân vùng cao Sơn La lựa chọn. Nhiều nơi, người dân chất những cây củi rất to để đốt lên sưởi ấm.

Tag: rét đậm rét hại, cắt da cắt thịt, sương mù dày đặc, tỉnh Sơn La