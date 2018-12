Sơn La: Xót xa người nghèo chật vật trong giá rét cắt da cắt thịt

(Dân Việt) Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt dưới 8 độ C ở xã vùng cao Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), nơi có độ cao trên 1.500m so với mặt nước biển và được coi là nóc nhà của tỉnh Sơn La. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vượt núi, leo đèo trong sương mù, phóng viên Dân Việt đã có mặt ở Co Mạ để ghi nhận cuộc sống của bà con trong cái lạnh cắt da cắt thịt dưới 8 độ C.

Một trẻ nhỏ co ro trong cái lạnh đến thấu xương tại Cửa Gió, bản Nong Vai (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Dù ngoài trời rét đậm rét hại nhưng nhiều bà mẹ người Mông ở Cửa Gió, bản Nong Vai vẫn địu con trên lưng đi ra ngoài làm việc... Nhiều trẻ em nghèo khoác lên mình những chiếc áo mỏng, khuôn mặt tím tái mặc dù đã ngồi bên bếp lửa. Vì sinh kế, trong những ngày giá rét lạnh tưởng như cắt da, cắt thịt, người dân vùng cao vẫn phải lên nương, lên rẫy. Sương mù dày đặc bám cứng lên khuôn mặt của một thanh niên người Mông đang trên đường chở nông sản ra huyện bán. Trong cái lạnh 6 độ C vào chiều tối ngày cuối cùng của năm 2018, cách tốt nhất là ngồi bên bếp lửa để giữ ấm cho cơ thể. Để phòng, chống rét cho gia súc, bà con tranh thủ đun ấm thức ăn cho đàn vật nuôi. Để giữ ấm cho trẻ em, nhiều bà mẹ phải dùng nước đun sôi để rửa chân, tay, điều hiếm gặp ở vùng cao Co Mạ. Bà con quây bạt để giữ ấm cho đàn lợn con trong mùa giá rét này. Sương mù dày đặc giăng kín lối đi gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Những nóc nhà mờ mờ trong làn sương mù. Người dân chật vật mưu sinh trong cái lạnh se sắt.

