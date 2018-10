Supe Lâm Thao: Luôn sát cánh với nông dân trên từng thửa ruộng

(Dân Việt) Với sự nỗ lực không ngừng, những năm qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn sát cánh cùng nông dân Việt trong mọi hoạt động sản xuất. Hình ảnh “3 nhành lá cọ” với bà con nông dân (ND) đã trở nên thân thuộc, gắn bó trên từng thửa ruộng.

Đồng hành và tri ân

Tối 14.10 vừa qua, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Với cương vị là nhà tài trợ, đồng hành và là doanh nghiệp đã gắn bó nhiều năm với ND cả nước, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội ND Việt Nam trao tặng.

Ông Phạm Quang Tuyến - Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (thứ 2 từ trái) nhận bằng khen của Ban Tổ chức chương trình cho đơn vị tài trợ, đồng hành Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2018”. Ảnh: Thu Hà

Ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết: Trong 6 năm qua, Lâm Thao luôn tự hào được đồng hành cùng với ban tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt”. Là doanh nghiệp sản xuất phân bón, công ty luôn gắn bó với người ND. Sự tồn tại và phát triển của công ty chính là sự giúp sức của ND. Do đó chúng tôi luôn mong muốn làm thật nhiều điều có lợi cho ND, coi đó là trách nhiệm trước những người bạn đồng hành, trách nhiệm đền đáp những đóng góp của ND với công ty.

“Chương trình chính là dịp để chúng tôi tri ân những người ND, nhất là những ND xuất sắc đã luôn đồng hành với công ty trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong chặng đường 6 năm qua, chúng tôi được chứng kiến nhiều niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt của hơn 370 ND đã được tôn vinh, được nhận phần thưởng cao quý từ các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước” – ông Hồng khẳng định.

Hỗ trợ nông dân tham gia chuỗi giá trị

Ông Vũ Xuân Hồng cũng cho biết, trong số những gương mặt ND xuất sắc được trao danh hiệu, có nhiều người đã luôn tin tưởng, gắn bó với sản phẩm phân bón của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, tạo nên vụ mùa bội thu.

“Chúng tôi vô cùng tự hào và cảm kích trước sự tin tưởng của bà con dành cho mình và mong rằng, những mùa tới “3 nhành lá cọ” sẽ tiếp tục được bà con tin dùng” – ông Hồng nói.

Được thành lập năm 1962, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã có hơn 50 năm tham gia sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất phục vụ nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Không chỉ là đơn vị cung ứng lượng phân bón lớn cho đồng ruộng, công ty còn luôn sát cánh với bà con trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt chiến lược an ninh lương thực quốc gia.

Chia sẻ về những định hướng phát triển công ty trong thời gian tới, ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho hay: “Thời gian tới, công ty cam kết sẽ nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu để sản xuất ra những sản phẩm phân bón tốt nhất, với giá thành tốt nhất để giúp bà con tăng sản lượng, chất lượng nông sản cũng như năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi giá trị nông sản trong bối cảnh hội nhập hiện nay”.

Ông Tuyến cũng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” trong những năm tiếp theo và tiếp tục gắn bó hơn nữa với bà con để năm sau lại được thấy nét rạng rỡ trên những gương mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc trên sân khấu lễ tôn vinh.