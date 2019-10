Tắc đường sang Trung Quốc, hàng ngàn tấn cá bống bớp, ngao tồn kho

Hàng ngàn tấn thủy sản không thể thông quan Bà Hoàng Thị Tố Nga (ảnh) – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định cho biết: Trong những năm qua, các sản phẩm thủy sản của Việt Nam nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc rất nhiều. Nhưng, việc đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc để bổ sung các mặt hàng nông sản vào danh mục được phép xuất khẩu chính ngạch còn rất ít. Bà Nga lấy ví dụ, đối với Nam Định, sản lượng ngao đạt 30 – 50 ngàn tấn/năm; sứa biển khoảng 11 – 12 ngàn tấn/năm... Thị trường tiêu thụ các sản phẩm trên chủ yếu là Trung Quốc. Nhưng từ khi bị Trung Quốc “cấm biên”, các doanh nghiệp xuất khẩu, nông dân và ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Sở NN-PTNT đã có văn bản đề nghị với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động đàm phán với Trung Quốc, để đa dạng hóa các loại nông sản, thủy sản vào danh mục được phép xuất khẩu chính ngạch vào nước bạn. Xác định Trung Quốc là thị trường rất khó tính Theo bà Phạm Thị Thoa, Trưởng phòng Chế biến thương mại nông sản (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Nam Định), cần phải xác định Trung Quốc là thị trường rất khó tính và hoạt động theo nguyên tắc thương mại Quốc tế. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc phải được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP (hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm); truy xuất nguồn gốc và kiểm soát tồn dư các chất độc hại trong sản phẩm (ví dụ như hàn the, urê...). Tuy nhiên, đến nay tỉnh Nam Định mới có 9 doanh nghiệp chế biến được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP, do đó Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đang lỗ lực đồng hành, hướng dẫn các doanh nghiệp để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu, trong đó có Trung Quốc.