Tâm tư của cán bộ vùng cao khi sáp nhập xã, bản

Cần có thái độ dứt khoát PGS - TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu gọn bộ máy mà vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả là mục tiêu tối cao mà chúng ta phải thực hiện thời gian tới. “Bộ máy cứ phình to ra, hiệu quả hoạt động không được như mong muốn, như một “khối viêm nặng” ngày càng lan rộng. Do vậy dứt khoát cần phải có “kháng sinh” để bộ máy bớt cồng kênh đi thì mới có thể hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả hơn được” - bà An nói. Tuy nhiên, bà An cũng lưu ý: Đây là vấn đề vô cùng gai góc, không dễ dàng thực hiện. Việc tách ra có thêm quyền chức bao giờ cũng dễ hơn và việc sáp nhập, “ghế” thu lại. Bên cạnh đó, đây lại là vấn đề liên quan tới con người, do đó phải cân nhắc rất tổng thể. “Trong thực hiện việc này, công tác tư tưởng và quyết tâm chính trị của các địa phương là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự đổi mới thực sự. Trong đó, những người đứng đầu địa phương phải làm gương, đi đầu, bởi “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Hoàng An (ghi) Tránh phiền hà cho người dân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Văn Tư cho rằng, khi sáp nhập sẽ có khó khăn, xáo trộn, sẽ tác động đến người dân và doanh nghiệp. Vì vậy cần tính toán, tránh phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Riêng về chế độ cho cán bộ dôi dư nghỉ việc, Trung ương nên quy định thống nhất, không để mỗi nơi ban hành quy định riêng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhìn nhận, cần tính toán thêm về phạm vi hợp lý vì việc sáp nhập sẽ làm thay đổi địa chỉ số nhà, giấy tờ hộ tịch… Đặc biệt, vấn đề mà nhiều địa phương trăn trở là công tác cán bộ. Do đó, cần có chính sách và nghị định riêng của Chính phủ về chế độ chính sách áp dụng cho trường hợp này. Chưa kể, ngoài địa phương thì có cả ngành dọc như thuế, hải quan, thi hành án. Do vậy, cần có chính sách thống nhất, mỗi địa phương có cách khác nhau thì lại khó. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, mục tiêu của việc này là làm tinh gọn bộ máy để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Địa phương nào rà soát, đủ điều kiện, nhân dân đồng tình thì làm. “Nhân dân đồng thuận mới nên làm, còn không đồng thuận thì không nên, không áp đặt ý chí nhà nước khi chưa có sự đồng thuận của nhân dân. Lấy ý kiến đúng theo quy định của luật” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Thành An (ghi)