Tập huấn kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân 31 tỉnh, thành phố

(Dân Việt) Tại Hải Phòng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng trong công tác xã hội, quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức truyền thông về phòng chống lao dành cho lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân các tỉnh thành trong từ Thừa Thiên Huế trở ra phía bắc.

Những năm qua các cấp Hội Nông dân Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên toàn hệ thống các chương trình cụ thể như: Chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn; bảo vệ chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn lao động; bình đẳng giớ; phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn lao động; an toàn thực phẩm…

Các chương trình hoạt động trên đã thu được những kết quả rõ rệt, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề xã hội phức tạp, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lớp học trang bị nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực trong đời sống người dân

Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày với khá nhiều kiến thức bổ ích gồm mọi mặt của đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến lợi ích của từng người và cả cộng đồng trong xã hội, là một trong ba trụ cột chính của phát triển bền vững.

Đại diện Trung ương Hội Nông dân, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã sơ lược kết quả các chương trình Trung ương Hội triển khai, những nội dung tuyên truyền đã góp phần giảm thiểu tỉ lệ hộ nghèo bình quân trong cả nước, nâng cao tuổi thọ, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, suy dinh dưỡng giảm tối đa, chất lượng cuộc sống của nông dân đã được cải thiện đáng kể.

Ông Nguyễn Xuân Định đứng thứ 2 bên tay trái đang cùng đoàn đến thăm vườn lan 4.0 của ông Đào Quang Trịnh

Cũng phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đánh giá cao về những đóng góp của Hội Nông dân trong quá trình phát triển toàn diện của cả nước. Thành phố Hải Phòng những năm trở lại đây có nhiều bước phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, du lịch… Tính đến hết năm 2018, thành phố đã có 92 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Khắc Nam - Phó chủ tịch Ủy ban thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Đạt được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của Đảng, Nhà Nước, đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương các cấp, các đoàn thể xã hội trong đó có các cấp Hội Nông dân và nhân dân. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng bày tỏ mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho Hội viên. Tích cực nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội để Hội Nông dân Việt Nam có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.