TH true MILK và hành trình 10 năm vẽ lại “bản đồ sữa Việt”

(Dân Việt) Bước sang năm 2018, đánh dấu mốc tròn 10 năm, Tập đoàn TH đầu tư vào ngành sữa, đưa thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK trở thành thương hiệu quốc gia. 10 năm không ngắn, cũng không dài và trong thời gian đó, từ con số 0, TH đã vươn lên dẫn đầu trong phân khúc sữa tươi, vẽ lại “bản đồ sữa Việt” với hàng loạt các trang trại nuôi bò sữa (CNC) trong và ngoài nước đã, đang và sắp được xây dựng.

Ghi ở mảnh đất “Đà Lạt thứ 2” ở Phú Yên

Theo chân đoàn dự án của Tập đoàn TH lên cao nguyên Vân Hòa, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2” ở Phú Yên, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao một vùng đất trù phú với khí hậu không khác gì Đà Lạt này mà bao năm nay vẫn như ngủ quên trong cái nghèo, trong cái vòng luẩn quẩn của trồng cây gì, nuôi con gì?

Ông Nay Y Blung- Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết: “Cao nguyên Vân Hòa gồm địa phận của 4 xã: Sơn Định, Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Trung nằm ở độ cao trên 400m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, lúc nào cũng mát mẻ. Chúng tôi cũng trăn trở lắm, vì điều kiện là như vậy nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi, để người dân giàu lên trên “mỏ vàng” ấy”.

Tháng 6.2017, theo lời kêu gọi của tỉnh Phú Yên trong Chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh, Tập đoàn TH đã tới để khảo sát một dự án Du lịch, thủy sản. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất này, họ thấy đây là một vùng đất không thể lý tưởng hơn để chăn nuôi bò sữa, hiện thực hóa giấc mơ đưa con bò sữa về dải đất Nam miền Trung.

Trang trại bò sữa của TH TrueMilk.

Chỉ sau chừng 7 tháng kể từ khi khảo sát, cho đến lập quy hoạch và chuẩn bị các thủ tục đầu tư khác, ngày 18.1.2018 vừa qua, Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô tập trung công nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên đã chính thức được khởi công trên địa bàn xã Sơn Định. Ngay trong giai đoạn được coi là khởi động này, Tập đoàn TH đã được tỉnh Phú Yên cấp 78,1ha từ rừng cao su kém hiệu quả để chuyển sang xây dựng vùng lõi của trang trại bò sữa tại Phú Yên.

Trong giai đoạn 1 của dự án tại đây, Tập đoàn TH sẽ xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa có quy mô 5.000 con với tổng vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng và đến giai đoạn 2 sẽ mở rộng lên 20.000 con bò sữa, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.570 tỷ đồng và sẽ tạo ra một vùng nguyên liệu mở rộng lên đến trên 2.400ha, trong đó có 377ha là vùng lõi của dự án.

Chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt này, ông Trần Minh Tiên- Chủ tịch UBND xã Sơn Định thừa nhận: “Thú thực, từ xưa đến nay bà con chúng tôi chưa được biết con bò sữa thế nào, càng không thể tin nổi, ồ hóa ra ở ngay nơi mình ở cũng có thể nuôi được bò sữa sao? liệu có lặp phải bài học như cây cao su không”. Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu ông Tiên cho đến khi ông cùng đoàn cán bộ của xã, huyện được Tập đoàn TH mời ra tham quan trang trại bò sữa ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. “Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục sau khi tham quan mô hình này, quả thực nếu ở một mảnh đất khắc nghiệt như Nghệ An mà còn nuôi bò sữa được, thì không có lý do gì không nuôi được ở đây”- ông Tiên nói.

Vẽ lại “bản đồ sữa Việt”

Kể từ khi đặt viên gạch đầu tiên, đó là xây dựng trang trại bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An năm 2009, chỉ sau 10 năm TH đã chính thức khẳng định được vị thế của mình qua các con số: TH true MILK được công nhận là “Thương hiệu Quốc gia”, sở hữu đàn bò sữa chăn nuôi tập trung lớn nhất châu Á 45.000 con đang được nuôi tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, chiếm 40% thị phần phân khúc sữa tươi tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm 2017, TH đã phát triển và mở rộng thêm hàng loạt dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, đó là Thanh Hóa, là Hà Giang-nơi địa đầu Tổ quốc, là Phú Yên-mảnh đất Nam miền Trung đầy khó khăn, khắc nghiệt và tới đây lần lượt các trang trại bò sữa khác cũng sẽ tiếp tục được xây dựng ở Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sóc Trăng…

Thu hoạch cỏ tươi ở trang trại của TH TrueMilk.

Ông Nguyễn Quang Phi Tín- Giám đốc Dự án, Tập đoàn TH cho biết: “Chỉ trong gần 10 năm, từ năm 2009, Tập đoàn TH đã có bước phát triển thần kỳ cả về tốc độ tăng trưởng, số lượng dự án và tầm ảnh hưởng tới thị trường. Đặc biệt trong ngành sữa, sự vào cuộc của TH đã góp phần căn bản thay đổi bản chất ngành sữa từ chủ yếu sử dụng sữa bột pha lại sang sử dụng sữa tươi sạch”.

Tầm nhìn của TH

Dõi theo hành trình và những bước đi của TH trong việc định vị và phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam mới thấy hết tâm, tầm của tập đoàn này, trong đó không thể không nhắc tới vai trò của bà Thái Hương- người sáng lập và là nhà tư vấn đầu tư của TH. Bằng tư duy vượt trội, bà đã dẫn dắt Tập đoàn TH kiến tạo một cuộc cách mạng trong nông nghiệp bằng cách đưa khoa học công nghệ kết hợp với khoa học quản trị để tạo ra hiệu ứng về năng suất và chất lượng sản phẩm .Trên nền tảng đó, TH đã thực sự vẽ lại “bản đồ sữa Việt Nam”.

Chia sẻ tại nhiều diễn đàn, bà Thái Hương- Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, người sáng lập và là nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH luôn khẳng định: “TH không đặt vấn đề tối ưu hóa lợi nhuận lên hàng đầu, mà luôn tâm niệm phải hài hòa lợi ích, trong đó có lợi ích của doanh nghiệp, của cộng đồng và của người dân”. Theo đó, TH sẵn sàng chấp nhận thời gian hòa vốn dài hơn để đổi lại bài toán phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường.

Theo bà Thái Hương, “chìa khóa vàng” của TH trong việc mở rộng các trang trại chăn nuôi bò sữa, đó là áp dụng công nghệ cao với quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụngcông nghệ đầu cuối hiện đại, trong đó có hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến nhất thế giới Afifarm(Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

Ở các dự án mới, TH sẽ liên kết chặt chẽ với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp kiểm soát chuỗi sản xuất để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. Với cách làm này, mỗi dự án của TH sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên ngày 19.1.2018 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao bà Thái Hương và Tập đoàn TH đã đầu tư vào dự án chăn nuôi bò sữa ở Phú Yên. Theo đó, đây là một trong những dự án nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất trên địa bàn tỉnh này. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương.