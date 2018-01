Thanh Hóa: Đã bắt được kẻ phá hoại hơn 400 cây quất cảnh của dân

(Dân Việt) Chiều 24.1, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận với Dân Việt: Lực lượng công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ phá hoại hơn 400 cây quất cảnh trên địa bàn xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) vào hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Đối tượng bị đang bị công an huyện Triệu Sơn bắt giữ là Hà Thanh Liêm (52 tuổi), trú tại tại xóm 7, xã Hợp Tiến (Triệu Sơn).

Bước đầu, tại cơ quan công an Hà Thanh Liêm khai nhận: Do có mâu thuẫn với gia đình anh Lê Huy Việt (43 tuổi) và Vũ Đức Huế (36 tuổi), ở xã Hợp Tiến, nên đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7.1, Hà Thanh Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình rồi phun lên số cây quất trong vườn nhà anh Việt và anh Huế, làm cháy thân, quả, lá, cành, khiến hàng trăm cây quất cảnh đến kỳ thu hoạch chết cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính 70 triệu đồng.

Vườn quất của gia đình anh Vũ Đức Huế bị phá hoại. Ảnh: HĐ

Cũng theo trung tá Quyền, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân trồng quất và các loại cây cảnh ở địa bàn huyện Triệu Sơn vô cùng hoang mang, lo lắng và gây bức xúc trong dư luận.

"Theo nhận định của cơ quan công an, đây là sự việc làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự, sự lo lắng trong nhân dân. Do đó, Công an huyện Triệu Sơn đã lập chuyên án, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm tìm ra thủ phạm xử lý theo pháp luật và ổn định tình hình"- trung tá Quyền cho hay.

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hà Thanh Liêm. Tuy nhiên, sau khi ra tay phá hoại tài sản của gia đình anh Việt và anh Huế, Hà Thanh Liêm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 19.1, phát hiện Liêm đang lẩn trốn tại huyện Thường Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú.Tại cơ quan công an, Hà Thanh Liêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an huyện Triệu Sơn đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định.