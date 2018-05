Thấy gì qua bức thư "cầu cứu" mua dưa hấu của Sở NNPTNT Quảng Nam

(Dân Việt) Những ngày này, theo ghi nhận của Dân Việt không những các ngành chức năng Quảng Ngãi đang ra sức kêu gọi giúp nông dân tiêu thụ dưa hấu mà tại Quảng Nam, ngành nông nghiệp còn ban hành cả một bức thư kêu gọi tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân khi giá dưa bị thương lái ép xuống còn 1.000/kg.

Đừng để nông dân tự bơi giữa đồng ruộng bằng những lời ngọt như mía là "thư kêu gọi"

Trao đổi với ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết: Không có việc năm nào cũng cầu cứu. Huyện Phú Ninh đã có quy hoạch trồng dưa đến 400ha.

Các năm, nông dân vẫn sản xuất dưa vụ Đông Xuân bình thường, bán vẫn bình thường. Ngay vụ đầu từ tháng 4, tại huyện có trên 13 nghìn tấn dưa đã bán giá đến 6.500 đồng/kg. Nhưng năm nay do tư thương đến khống chế giá vận chuyển từ đó giá dưa bắt đầu hạ.

“Huyện Phú Ninh đã quy hoạch vùng trồng dưa, trong quy hoạch, huyện có tính chuyện phù hợp với lượng tiêu thụ theo hằng năm để giúp nông dân, nhưng người dân có trồng thêm nên nâng diện tích trồng dưa.

Ngoài ra, không phải như tin đồn là ngay đầu vụ nông dân bán dưa non, cũng không phải do Trung Quốc ép giá mà do tư thương ép giá. Ngay sau khi nghe dưa rớt giá, UBND huyện đã họp triển khai mua dưa giúp nông dân bằng miệng chứ chưa hề ban hành văn bản kêu cứu mua dưa.

Nói chung, trong quy hoạch cần phải tính toán lại việc tiêu thụ, trợ giá khi giá nông sản hạ bất thường” - ông Đạo nhấn mạnh.

Để giúp nông dân tiêu thụ nông dân cần có liên kết với các doanh nghiệp, công ty, có quy hoạch vùng

Trong khi đó, nhiều người dân đặt câu hỏi, việc ban hành một bức thư kêu gọi giúp nông dân của sở NNPTNT Quảng Nam như vậy rất là tốt, thể hiện được sự chung tay giúp nông dân. Nhưng mặt khác, nhiều người cho rằng một bức thư như vậy chưa thể hiện được sự tận tình, cũng có thể đẩy người trồng dưa vào thế tự bơi giữa đồng ruộng.

Nhiều người còn nêu quan điểm, “đẻ con ra mà không biết chăm sóc”, vì đối với huyện Phú Ninh đã có quy hoạch vùng trồng dưa, trồng lúa, trồng hoa màu, vậy tại sao ngành nông nghiệp chưa hề có một động thái nào liên kết với công ty, doanh nghiệp đứng ra tiêu thụ sản phẩm cho nông dân mà phải đi “cầu cứu”?.