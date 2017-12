Thời tiết Hà Nội hôm nay 27/12: Sáng sớm có mưa, rét đậm trở lại 13 độ

(Dân Việt) Thời tiết Hà Nội hôm nay 27/12 như sau: Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Đó là bản tin dự báo về thời tiết Hà Nội hôm nay 27/12 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương:

Theo đó, hiện nay (27/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ đã có mưa rải rác.

Dự báo: Ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 27/12: Trời đang có mưa và rét, nhiệt độ giảm còn 13-15 độ C

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

2. Mưa lớn ở Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to.