Thời tiết ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Sẽ có rét lạnh, mưa ở nhiều nơi

(Dân Việt) Thời tiết ngày 8/3 sẽ cực đoạn bởi những xáo trộn giữa nóng và lạnh. Miền Bắc những ngày đầu tuần sẽ khá nóng nực, tuy nhiên đến ngày quốc tế phụ nữ 8/3 thời tiết rẽ chuyển lạnh, có nơi nhiệt độ xuống còn 6-8 độ C.

Sáng nay (5/3) trao đổi với Dân Việt, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, thời tiết Miền Bắc và Bắc Miền Trung đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết những ngày qua có xáo trộn mạnh. Hôm nay, tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ tiết trời sẽ oi nóng, còn các tỉnh ven biển miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh giữ mức 27-28 độ, riêng thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc phổ biến 28-30 độ C, ở khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhận định thời tiết trong tuần này, ông Hải cho biết, từ ngày 6.3 sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường khiến cho thời tiết các tỉnh miền Bắc nóng nực giảm hẳn, do chịu tác động của không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày giảm còn 26 độ C, vùng núi trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời tiết ngày 8/3 sẽ cực đoạn, trời rét lạnh và có khả năng kèm theo mưa đá, giông lốc ở một só vùng. Ảnh IT

Sau đó sang ngày 8/3 sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống toàn miền Bắc khiến cho miền Bắc trời rét, có vùng rét đậm, các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng sẽ chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhấp ở phía Đông Bắc Bộ là 15-17 độ C, vùng núi xuống 11-13 độ C, cá biệt có một số điểm nhiệt độ giảm khá sâu như Mẫu Sơn 6-8 độ C bởi đây là điểm chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm sâu hơn, sau đó là Sapa với nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ C.

Cảnh báo thời tiết miền Bắc trong tuần này, ông Hải cho hay đây là giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết sẽ có xáo trộn mạnh, đầu tuần khá nóng nực, khi không khí lạnh về gây sự xáo trộn giữa nóng và lạnh dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh trong cơn giông, nhất là ở các tỉnh miền núi phía bắc có địa hình đồi núi cao thấp, khiến cho thời tiết phức tạp hơn.

Không khí lạnh kéo dài 2-3 ngày, đến mồng 10.3 thời tiết bắt đầu ấm nóng dần lên và chất dứt đợt lạnh diễn ra từ giữa tuần.