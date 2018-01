Thủ tướng đồng ý đầu tư trung tâm heo giống hiện đại ở An Giang

(Dân Việt) Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư trung tâm lợn giống công nghệ cao liên kết với Đan Mạch tại địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ trương này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng tỉnh An Giang trở thành trung tâm sản xuất giống heo (lợn giống) của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

UBND tỉnh An Giang đang kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét hỗ trợ tỉnh trong việc liên kết với Công ty Vilomex của Đan Mạch để thực hiện dự án đầu tư liên kết sản xuất tinh heo đực cấp vùng với tổng kinh phí khoảng 10 triệu EURO từ nguồn vốn ODA.

An Giang sẽ là trung tâm heo giống vùng ĐBSCL.

Theo báo An Giang, ĐBSCL là vùng có ngành chăn nuôi heo phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, nguồn heo giống lâu nay phần lớn vẫn do các hộ dân tự lai tạo từ việc giữ lại heo thịt làm giống. Do vậy, chất lượng con giống không cao, không đồng nhất, dễ bị thoái hóa dẫn đến hiệu quả nuôi chưa cao, heo bị hao hụt nhiều trong quá trình nuôi, chậm lớn…

Tương tự như chủ trương của Chính phủ xây dựng An Giang trở thành trung tâm sản xuất cá tra giống quốc gia, việc xây dựng trung tâm heo giống công nghệ cao liên kết với Đan Mạch sẽ nâng vị thế cung ứng con giống của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh An Giang khảo sát Trại heo giống CNC Việt Thắng An Giang 1. Ảnh: baoangiang

Theo ông Nguyễn Sĩ Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang, hoạt động thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao luôn được đơn vị chú trọng, nhằm huy động các nguồn lực cho phát triển, đồng thời giúp tăng cường năng lực kinh tế, hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Từ công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư vào nông nghiệp, thời gian qua, đã có thêm nhiều doanh nghiệp lớn triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Điển hình như: Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang đầu tư 2 trang trại sản xuất heo giống công nghệ cao tại Tri Tôn; Công ty CP Việt Úc đầu tư vào khu phức hợp sản xuất giống cá tra chất lượng cao tại xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu); Công ty CP SX-TM Hành Tinh Xanh đầu tư nhà máy chiết xuất trầm hương tại xã Lê Trì (Tri Tôn)...