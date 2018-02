Thực phẩm Tết: Cả nghìn người đến Tuần lễ an toàn thực phẩm Tết 2018

(Dân Việt) Dưới trời rét buốt căm căm, nhưng hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn tới tham gia mua sắm tại "Tuần lễ an toàn thực phẩm Tết 2018” do Ban Chỉ đạo Chương trình “ Bữa ăn an toàn”, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức tại Quảng trường Royal City từ 3.2 - 7.2.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chương trình “ Bữa ăn an toàn”, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương Hà Nội cắt băng khai mạc Tuần lễ ATTP Tết 2018. Chương trình có sự tham gia của gần 150 gian hàng với những sản phẩm đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước. Đây là những sản phẩm của những doanh nghiệp đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, sản phẩm hữu cơ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm VietGAP, GoldGAP, …Đặc biệt các loại sản phẩm đều có dán tem xác thực “Bữa ăn an toàn” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tại Tuần lễ ATTP Tết, làng nghề giò, chả, bánh chưng nổi tiếng ở Ước Lễ, Hà Nội cũng thu hút nhiều khách hàng tới mua. Chương trình có sự tham gia của gần 150 gian hàng với những sản phẩm đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho biết chương trình “Tuần lễ an toàn thực phẩm Tết 2018” nhằm góp phần đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018; phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoan cũng cho biết với mục tiêu kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ kiểm tra tập trung vào một số nhóm sản phẩm như rau, thịt, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, dịch vụ ăn uống…Bên cạnh đó chương trình huy động tố đa các kênh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng đến người dân trong dịp Tết. Tại miền Bắc những ngày này đang rét đậm rét hại, nhiều nơi nhiệt độ dưới 8 độ C. Mặc cho trời rét buốt căm căm, người dân thủ đô vẫn ùn ùn kéo nhau đi sắm Tết tại Tuần lễ ATTP Tết 2018. Trong khuôn khổ chương trình, còn có một số hoạt động như: Gói bánh chưng các vùng miền (Thủ đô với cả nước) do các nghệ nhân ở làng nghề giò chả Ước Lễ thực hiện. Những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp đẽ được các nghệ nhân ở làng nghề giò chả Ước Lễ thoăn thoắt gói làm nhiều người xem trầm trồ thích thú.

