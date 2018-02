Thực phẩm tết: Được khách tin, cô sinh viên bán vèo 200 đòn chả hoa nhà làm

(Dân Việt) Ngại thực phẩm bẩn và các vấn đề an toàn vệ sinh, tết này nhiều bà nội trợ chọn mua thực phẩm nhà làm (homemade). Nhiều bạn trẻ bên cạnh làm quà biếu, tặng còn tranh thủ bán thêm, kiếm tiền tiêu tết.

Những món quà quê như chuối vườn, trứng vịt, chả hoa, chả giò tự làm vừa để dành cho gia đình vừa bán cho người quen, bạn bè được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Giá những sản phẩm này thường không cao, vì phần lớn các chị em làm để cùng trao đổi với nhau.

Dù đang là sinh viên, nghiên cứu sinh của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trần Vân Anh (Long An) và Võ Thanh Vân (TP.HCM) lại có đam mê với thực phẩm. Những năm trước, Vân Anh tranh thủ ngày hè, lễ tết mang những món nông sản của gia đình lên Sài Gòn bán phụ thêm cho gia đình.

Mùa tết năm nay, 2 bạn trẻ Vân Anh - Thanh Vân tự tay gói gần 200 đòn chả hoa để chia sẻ với bạn bè, người quen.

Năm ngoái Vân Anh làm chả hoa, mứt dừa để biếu tặng bạn bè, người thân và sử dụng trong gia đình những ngày tết. Năm nay, được nhiều người “hỏi thăm” và khuyến khích nên cô gái trẻ mạnh dạn rủ bạn cùng góp vốn “khởi nghiệp” làm chả hoa, mứt dừa, mứt gừng để kinh doanh. Từ đầu mùa đến nay, Vân Anh và Thanh Vân đã bán hết gần 200 đòn chả hoa “nhà làm”, mỗi cây chả trọng lượng 400gr không tính lá gói, Vân Anh bán với giá 99.000 đồng.

Chả hoa ngũ sắc do Vân Anh làm và chụp ảnh giới thiệu với bạn bè. Ảnh: NVCC.

“Nói là kinh doanh nhưng tụi em chỉ bán cho người quen, bạn bè. Vì chưa quen việc buôn bán nên chỉ có người quen mới biết chất lượng và giá cả. Em làm phần lớn là để dùng trong gia đình, rồi mới bán cho sôm tụ vụ tết”, Vân Anh chia sẻ.

Chả hoa là món ăn khá phổ biến tại các tỉnh miền Tây, được làm từ giò, trứng muối, nấm mèo… nên khi cắt ra màu sắc rực rỡ, trông giống như bông hoa.

"Chả em làm gia đình ăn thử rồi mới bán, vì khách mua cũng là người quen, họ hàng nên phải đảm bảo từng chi tiết", chị Vân Anh chia sẻ.

“Tụi em làm thủ công, lau cẩn thận từng chiếc lá nên rất cực, mỗi ngày chỉ làm tối đa được 50 đòn. Có lúc vừa làm vừa coi bóng đá, rồi loay hoay check Facebook để nhận đơn đặt hàng… Cực mà vui!”, Vân Anh nói. Ngoài ra, cô gái trẻ còn mang cả chuối sứ, mứt dừa, mứt gừng… từ quê nhà lên bán.

Hay như chị Nguyễn Hà, làm việc cho một tổ chức truyền thông ở quận 3 (TP.HCM), dù công việc cuối năm bận rộn nhưng vẫn “ham vui”, đặt người quen ở Nghệ An làm giò bê mang vào TP.HCM bán. Tính ra, cả mùa tết, chị Hà bán hết veo mấy tạ giò bê Nghệ An, giò lụa Quảng Ngãi các loại.

Chị Hà chia sẻ, những món đặc sản địa phương như giò bê Nghệ An hay giò lụa Quảng Ngãi cũng được rao bán nhiều ở TP.HCM. Tuy nhiên, do lấy hàng từ cơ sở của gia đình, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nên bạn bè truyền tai nhau mua hàng.

“Nhận được nhiều phản hồi tốt nên sang năm mình sẽ mở đơn hàng sớm hơn và đầu tư thêm cho cơ sở sản xuất”, chị Hà cho biết.

Chị Hà cùng chồng chuẩn bị đơn hàng giao giò bê Nghệ An cho khách.

Cô bạn Phi Yến - phiên dịch viên của một công ty viễn thông lại chia sẻ, hồi đầu năm, gia đình có nuôi mấy chục con vịt siêu trứng. Trứng vịt nhiều, gia đình không dùng hết, cô gái nảy ra ý định mang lên cơ quan bán. Ban đầu chỉ giới thiệu cho vài cô bạn cùng phòng, mua về thấy ăn ngon nên đồng nghiệp các phòng, ban khác cũng sang hỏi thăm. Dần dà, cuối tuần nào về quê, cô gái cũng xách lên lỉnh kỉnh những trứng, những rau để khuyến mãi thêm.

Không chỉ riêng Phi Yến, cả cơ quan gần 200 người cứ tới giờ nghỉ trưa, giải lao… là nhộn nhịp cả lên vì chợ tết. Mọi người vì lo ngại thực phẩm bẩn nên rủ nhau tự làm các món quà quê cho mình, sau đó trao đổi. Ba mẹ chị Yến cũng tăng đàn vịt đẻ lên hơn 50 con, để dành trứng đến mùa bán tết.

“Hàng không nhiều nhưng là quà quê, mỗi người chia nhau một ít, gom góp lại cả công ty thì cũng được một mâm cơm sôm tụ, vừa ngon lại vừa an tâm về chất lượng”, chị Yến cho biết thêm.

Thúng trứng vịt gia đình chị Yến để dành bán tết cho đồng nghiệp trong công ty.

Dù là xu hướng được khá nhiều bà nội trợ ủng hộ trong mùa sắm tết năm nay, thế nhưng, các sản phẩm “nhà làm” phần lớn chỉ bán cho bạn bè, người quen… Người bán vì đồng cảm với người mua, muốn chia sẻ, hỗ trợ, còn người mua thì mua vì tin tưởng ở người bán.

“Thực phẩm nhà làm nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm, cần có nhãn mác và hạn sử dụng để tránh các vấn đề ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, nhất là trong những ngày tết”, một chuyên gia về ATTP đề xuất.